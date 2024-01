Silvere Ganvoula: Vom VfL Bochum in die Champions League

Bochum. Die Sommer-Abgänge des VfL Bochum erleben bei ihren Klubs Licht und Schatten. Einer hat es sogar in den Europapokal geschafft.

Jannes Horn: Im Sommer zog es Horn ablösefrei zum 1. FC Nürnberg. Bei dem Zweitligisten ist er, wenn fit, seit Ende Oktober gesetzt. In 14 Ligaspielen gelang ihm bisher eine Vorlage. Als Tabellen-Neunter hat Nürnberg derzeit sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16.

Jacek Goralski: In Bochum ist der Mittelfeld-Abräumer nie wirklich angekommen. Mittlerweile spielt er für den polnischen Viertligisten Wieczysta, wo er regelmäßig zum Einsatz kommt (zwölf Spiele, ein Tor, eine Vorlage). Zudem trug er beim Tabellenführer auch schon mehrfach die Kapitänsbinde.

Silvere Ganvoula: Der Kongolese ist im Sommer vom VfL Bochum zu dem Schweizer Champions-League-Teilnehmer Young Boys Bern gegangen und spielt dort eine gute Rolle. Zwar kommt er zumeist von der Bank, erzielte in 18 Ligaspielen aber schon vier Treffer und lieferte einen Assist. Auch in der Königsklasse wurde er in allen sechs Spielen eingewechselt.

VfL Bochum: Simon Zoller ist bei St. Pauli nur Ersatz

Vasilios Lampropoulos: Nach drei Jahren in Bochum zog es den Greichen im Sommer in die Heimat zu OFI Kreta. Für den Erstligisten lief er in 20 möglichen Spielen zwölfmal auf, erzielte zuletzt beim 1:1 gegen Atromitos Athen sein erstes Saisontor. Beim 0:3 gegen AEK Athen war er am Wochenende erstmals Kapitän.

Simon Zoller trug noch im Pokalspiel im August 2023 das Trikot des VfL Bochum. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme/firo Sportphoto

Simon Zoller: Der FC St. Pauli ist in der zweiten Liga das Maß aller Dinge. Zoller spielt dabei jedoch kaum eine Rolle. Bisher reichte es nur zu drei Jokereinsätzen (null Tore). Aktuell plagen ihn muskuläre Probleme.

VfL Bochum: Gerrit Holtmann ist zurück in der Bundesliga

Luis Hartwig: Der 20-Jährige spielt seit dem Sommer für den belgischen Zweitligisten KV Oostende, konnte nach Verletzung aber erst Ende Oktober richtig eingreifen. Seither reicht es vor allem zu Jokereinsätzen und einer Vorlage in acht Spielen.

Gerrit Holtmann: Seine Sommerleihe zu dem türkischen Erstligisten Antalyaspor lief nicht wie gewünscht, er spielte keine große Rolle. Nun soll ein Leihgeschäft mit VfL-Ligakonkurrent Darmstadt 98 Besserung bringen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum