So läuft es derzeit für die Leihspieler des VfL Bochum

Mats Pannewig (r.) ist bis zum Saisonende vom VfL Bochum an den SC Wiedenbrück ausgeliehen.

Bochum. Spieler müssen spielen, gerade junge Spieler benötigen Spielpraxis. Beim VfL Bochum hätten Mats Pannewig, Paul Grave und Jordi Osei-Tutu in dieser Saison bei den Profis wohl kaum eine Einsatzminute bekommen. Deswegen hat der Bundesligist sie ausgeliehen. Auch Gerrit Holtmann soll möglichst Spielpraxis bekommen. Beim ihm aber liegt der Fall etwas anders als bei den Talenten. Was die Spielzeit beim neuen Verein anbelangt, läuft es derzeit für einen besonders gut.

Sie alle kommen auf jeden Fall auf mehr Spielpraxis als Moritz Römling. Mehr als Training bleibt ihm wohl auch in der zweiten Saisonhälfte nicht. Ihn hätte der VfL Bochum gerne abgegeben, seine Aussicht auf Spielzeit war noch schlechter als bei Pannewig, Grave und Osei-Tutu. Erneut aber fand sich kein Verein für den immer noch jungen Linksverteidiger. Im Sommer läuft sein Vertrag aus, er wird dann den VfL Bochum wohl verlassen. Wenn Pannewig und Grave zurückkommen, vielleicht auch Holtmann, ebenso vielleicht auch Osei-Tutu, bei ihm besitzt der neue Verein eine Kaufoption, wird er nicht mehr da sein.

Grave ist beim Wuppertaler SV derzeit gesetzt

Ob die Leihgeschäfte gänzlich gut laufen, muss sich noch zeigen. Zumindest Grave aber ist derzeit gesetzt, haben Pannewig und Osei-Tutu bereits gespielt, auch Holtmann kam bereits zum Einsatz..

Drei Spiele hat Pannewig für Wiedenbrück bisher gemacht, zweimal stand er in der Startelf, einmal wurde er eingewechselt. Zwei Siege gab es für Wiedenbrück mit Pannewig, dazu eine Niederlage. Das ist eine Bilanz, die bisher zufriedenstellend aber durchaus ausbaufähig ist. Die Erwartungen der VfL-Verantwortlichen bei diesem Leihgeschäft aber scheinen sich zu erfüllen.

„Mats hat das Trainingsniveau unserer Bundesligamannschaft in den vergangenen Wochen sehr gut adaptiert und wir blicken gespannt auf seine weitere Entwicklung“, hatte VfL-Sportdirektor Marc Lettau bei der Bekanntgabe des Leihgeschäftes gesagt. „Auf seinem weiteren Weg in die Bundesliga wird es wichtig sein, möglichst viel Spielpraxis zu sammeln. Mit der Leihe zum Regionalligisten SC Wiedenbrück erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit auf Spielzeit.“

Pannewig kommt in Wiedenbrück auf zwei Spiele in der Startelf

Hilfreich bei der Leihe war und ist, dass die VfL-Verantwortlichen Wiedenbrücks Trainer Daniel Brinkmann kennen. Sie sehen Pannewig bei ihm und in der Regionalliga gut aufgehoben. Zumal es sportlich für Wiedenbrück um etwas gehen. Das Team muss weiter Punkte sammeln, um nicht weiter nach unten zu rutschen und komplett in den Abstiegskampf zu geraten. Wiedenbrück liegt aktuell auf Platz 13, hat fünf Punkte Vorsprung auf einen eventuellen Abstiegsplatz.

Für Osei-Tutu heißt das Tagesgeschäft dagegen in Griechenlands erster Liga, der Super League 1, nur und überhaupt Abstiegskampf. Sein neues Team, PAS Giannina, ist Letzter. Auch Osei-Tutu hat drei Spiele für seinen neuen Verein absolviert, zweimal stand er in der Startelf, einmal wurde er eingewechselt. Zwei Niederlagen gab es mit ihm im Team, dazu kommt ein Remis. Gleich in seinem ersten Spiel hatte er eine Torvorbereitung.

Bei Holtmann wurde das bestehende Vertragsverhältnis ausgesetzt. Bochum stimmte einer Leihe zum SV Darmstadt 98 zu. Der 28-jährige Angreifer war seit Saisonbeginn 2023/24 an den türkischen Erstligisten Antalyaspor ausgeliehen und ist nun in die Bundesliga zurückgekehrt. Beim SV Darmstadt stand er einmal in der Startelf, wurde einmal eingewechselt, beim jüngsten 0:0 der Darmstädter gegen Gladbach stand er nicht im Kader.

Am 9. März spielt Grave mit Wuppertal gegen Pannewig und Wiedenbrück

Nicht im Kader hat Grave in dieser Saison nur einmal. Er ist seit Saisonbeginn an den Regionalligisten Wuppertaler SV ausgeliehen. Er war beim VfL Bochum hinter Manuel Riemann, Michael Esser und dem frisch verpflichteten Niklas Thiede nominell nur die Nummer vier bei den Torhütern.. Wenn da bereits abzusehen gewesen wäre, dass Esser auf unbestimmte Zeit ausfällt, wäre die leihe von Grave nach Wuppertal vielleicht gar nicht erst zustande gekommen.

In Wuppertal kam Grave lange nicht am erfahrenen und etablierten Sebastian Patzler vorbei. Patzler aber wurde im Dezember suspendiert und im Winter dann transferiert. Er spielt nun für den Regionalliga-Zweiten 1. FC Bocholt.

Paul Grave ist derzeit vom VfL Bochum an den Wuppertaler SV ausgeliehen. Foto: Stefan Rittershaus / FUNKE Foto Services

Grave stand am 16. Spieltag das erste Mal in der Startelf. Das war Mitte November. Einmal musste er Patzler dann noch den Vortritt lassen. Seit dem 19. Spieltag ist er nun die klare Nummer eins. Er war zuletzt Garant für drei Wuppertaler Siege am Stück. Wuppertal ist derzeit hinter Aachen und Bocholt auf Platz drei und hat durchaus Ambitionen auf den Aufstieg.

Am 9. März treffen dann Wiedenbrück und Wuppertal aufeinander. Das Spiel böte für die VfL-Verantwortlichen die Gelegenheit, zwei Leihspieler auf einmal zu sehen. Der Bundesliga-Spielplan würde das zumindest hergeben. Der VfL Bochum spielt einen Tag später daheim gegen den SC Freiburg.

