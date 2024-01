In der Bundesliga rollt der Ball bereits wieder. Am Wochenende geht es auch in Liga 2 und Liga 3 wieder los. Schalke muss nun beweisen, dass die Stabilität in die Mannschaft zurückgekehrt ist, um den Tabellenkeller nach Möglichkeit weit hinter sich zu lassen. Einschätzungen zum Zustand von S04 hat unser Experte Andi Ernst. RWE hat eine ganz andere Aufgabe: An der Hafenstraße KANN man beweisen, dass man zurecht auf Platz vier steht. Von Aufstieg redet in Essen nach wie vor zumindest offiziell niemand, sagt unser RWE-Reporter Martin Herms. Alle Akteure predigen Demut. Auffällig bei beiden Vereinen: Sowohl S04 als auch RWE haben im Winter noch keine Spieler geholt. Wagnis oder sinnvoll? Kommt da noch was? Ihr hört es in dieser Folge! Die Moderation übernimmt Nils Halberscheidt

Essen. Auf dem Winter-Transfermarkt geht es in die entscheidende Phase. Hier geht es um News und Gerüchte beim BVB, VfL Bochum, Schalke, RWE und MSV.

Seit Jahresbeginn ist das Winter-Transferfenster im deutschen Profifußball geöffnet. Bis zum Deadline Day am 1. Februar (18 Uhr) haben die Vereine die Möglichkeit, sich mit neuen Spielern für die Restrunde zu verstärken. Bundesliga-Profis können anschließend noch ins Ausland wechseln. Bei den Klubs im Revier kann sich noch etwas tun.

In diesem Live-Ticker werden wir ab sofort News und Gerüchte zur zweiten Transferperiode zusammentragen. Der Schwerpunkt liegt auf den Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, FC Schalke 04, Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg. Beim FC Schalke 04 gibt es immer noch keinen Neuzugang, der Verein möchte aber noch aktiv werden. Der BVB hat zwei Transfers getätigt, auf der Seite der Abgänge könnte aber noch was passieren. Der VfL Bochum würde gerne noch in dieser Woche einen Neuzugang vermelden. Ein Stürmer und ein Torhüter werden gesucht. Auch der MSV Duisburg wird wohl nachlegen müssen. Hier gibt es alle News und Gerüchte.

Transfer-Ticker: News und Gerüchte bis zum Deadline Day

MSV Duisburg: Bakalorz wird lange fehlen - weiterer Transfer möglich

19. Januar:Marvin Bakalorz wird dem MSV Duisburg voraussichtlich mehrere Wochen fehlen. Das gab der MSV am Freitag bekannt. Bakalorz‘ Verletzung setzt den MSV damit in der verbleibenden Zeit der Winter-Transferphase unter Zugzwang. Der qualitative Verlust wiegt schwer. Chris Schmoldt hatte schon am Donnerstag gegenüber der Redaktion erklärt, dass im Falle eines langfristigen Ausfalls von Marvin Bakalorz die Position im defensiven Mittelfeld bei der Suche nach einem dritten Neuzugang in den Fokus rücken könnte.

VfL Bochum: Gerüchte um früheren Schalke-Stürmer

19. Januar: Benito Raman, von 2019 bis 2021 Stürmer des FC Schalke 04, steht bei seinem Klub RSC Anderlecht auf dem Abstellgleis. Der Offensivspieler des belgischen Rekordmeisters wird vom belgischen Portal „Nieuwsblad“ mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht. Der Revierklub sucht einen vielseitigen Offensivspieler. Wie das Gerücht einzuordnen ist, lesen Sie hier.

Rot-Weiss Essen: Keine Transfers im Winter geplant

19. Januar: Ohne Verstärkungen geht RWE wohl in die zweite Saisonhälfte. Die RWE-Verantwortlichen betonten zuletzt, dass man dem aktuellen Kader vertraue. Jedoch fehlen auch die finanziellen Mittel, um aktiv zu werden.Ob das die richtige Entscheidung ist und welche Gefahren das mit sich bringen kann, lesen Sie hier in unserer Transferanalyse.

Darmstadt-Trainer Lieberknecht äußert sich zu Ex-Bochumer Holtmann

18. Januar: Gerrit Holtmann soll vor einem Wechsel zum SV Darmstadt 98 stehen. Nach WAZ-Infos verhandeln Holtmanns Stammverein VfL Bochum und die Lilien derzeit die Modalitäten eines möglichen Deals. Vor dem kommenden Bundesliga-Spieltag ist laut Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht aber nicht mit einer Vollzugsmeldung zu rechnen. „Ansonsten werden wir mal schauen“, sagte der 50-Jährige auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Holtmann sei ein interessanter Spieler, der einer Mannschaft helfen könne. „Ob wir das sind, weiß ich aber nicht.“

Gerrit Holtmann spielte in der Bundesliga zuletzt für den VfL Bochum. Kehrt er nun zurück? Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto

Schalke 04: Berater bestätigt Kontakt zu Rechtsverteidiger

17. Januar: Laut Spielerberater Richard Cech, der bei der Agentur „CECH – Slovakia, Limited“ arbeitet, soll Königsblau bei seinem Klienten Matus Kmet vorgefühlt haben. Wie er in der slowakischen TV-Sendung „Televizne noviny“ verriet, habe es Kontakt zu den Knappen gegeben. In der ersten slowakischen Liga spielt Kmet für AS Trencin, lieferte in der laufenden Saison neun Vorlagen und ein Tor in 18 Spielen. Zum Artikel.

VfL Bochum laut Sky an Ex-Duisburger dran

17. Januar: Auf der Suche nach einem neuen Stürmer könnte der VfL Bochum in Österreich fündig werden. Wie „Sky“ berichtet, soll Sinan Karweina das Interesse der Bochumer geweckt haben. Der Stürmer von Austria Klagenfurt ist zurzeit mit acht Toren und sieben Vorlagen in 16 Partien der Top-Scorer in der österreichischen Bundesliga. Dem Bericht zufolge sei ein Winter-Wechsel möglich, im Sommer läuft der Vertrag des 24-Jährigen, der von 2019 bis 2021 für den MSV Duisburg auf Torejagd ging, aus.

Sinan Karweina spielte zwei Jahre für den MSV Duisburg. Nun ist der VfL Bochum offenbar interessiert. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

BVB: Giovanni Reyna will gehen

17. Januar: Giovanni Reyna spielt beim BVB keine große Rolle mehr. Der Nationalspieler der USA soll ESPN zufolge bereits mehreren Clubs in Europa angeboten worden sein. Zu diesen Clubs sollen die AS Monaco, Real Sociedad San Sebastián, der FC Sevilla und Benfica Lissabon gehören. Ein Wechsel im Winter bahnt sich an. Laut ESPN wolle der BVB-Angreifer in diesem Januar gehen.

Giovanni Reyna ist beim BVB nicht mehr glücklich. Er möchte weg. Foto: Arne Dedert / dpa

VfL Bochum: Auch ein neuer Torwart soll kommen

17. Januar: Der VfL Bochum schaut sich nach einer Alternative für die Torhüter-Position um. Manuel Riemann ist gesetzt und aktuell unantastbar, Michael Esser ist aber weiterhin verletzt. Dem Vernehmen nach will der VfL Bochum daher auf der Torhüterposition noch aktiv werden. Mehr dazu lesen Sie hier.

News zu Schalke: Warten auf ersten Transfer, noch kein Durchbruch bei Churlinov

16. Januar: Am kommenden Samstag startet Schalke gegen den HSV in die Rückserie. Mit einem neuen Spieler werden die Königsblauen dieses Spiel wohl nicht angehen. Noch immer wartet S04 auf einen Winter-Transfer, der angestrebte Transfer von Aufstiegsheld Darko Churlinov lässt noch auf sich warten. Einen Durchbruch bei den Gesprächen gibt es noch nicht zu vermelden, auch wenn der Berater zuletzt gegenüber dieser Redaktion betonte, dass man sich näher gekommen sei.

MSV Duisburg: Schommers wünscht sich noch einen Transfer

16. Januar: Geht noch was beim MSV Duisburg? Boris Schommers hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn nach den Verpflichtungen von Daniel Ginczek und Ahmet Engin noch ein dritter Neuzugang in Meiderich aufschlägt. „Ich spreche mal mit der sportlichen Leitung, ob wir noch ein Geschenk drin haben“, so Schommers. Auf eine bestimmte Position will sich der 44-Jährige dabei nicht festlegen, es gebe da mehrere Ideen, wie der Coach betont.

VfL Bochum: In dieser Woche soll sich etwas tun

15. Januar: Der VfL Bochum will nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und noch in dieser Woche einen neuen Offensivspieler für die Flügel verpflichten. Darüber sprechen unsere VfL-Experten im Talk.

Welchen offensiven Flügelspieler können die Verantwortlichen um Sportdirektor Marc Lettau für den VfL Bochum an Land ziehen? Foto: Ralf Ibing / firo Sportphoto

MSV Duisburg: Spekulationen um Niklas Kölle

15. Januar: Neues aus der Gerüchteküche: Nach einem Bericht der „Braunschweiger Zeitung“ist MSV-Spieler Niklas Kölle dem Zweitligisten Eintracht Braunschweig offenbar von Beraterseite für die kommende Saison angeboten worden. Der 24 Jahre alte Flügelspieler präsentierte sich vor der Winterpause in starker Verfassung. Kölles Vertrag beim MSV läuft im Sommer aus. Die Meidericher hatten bei der Verpflichtung im Frühjahr 2022 allerdings vermeldet, dass der Klub eine Option ziehen kann. Dann müsste ein potenzieller Interessent eine Ablösesumme auf den Tisch legen.

Vor Schalke-Spiel: HSV bedient sich in Augsburg

14. Januar: Der Hamburger SV leiht den Japaner Masaya Okugawa für ein halbes Jahr vom FC Augsburg aus. Das gab der Fußball-Zweitligist am Sonntag nach dem erfolgreichen Medizincheck des offensiven Mittelfeldspielers bekannt. Der 27 Jahre alte Okugawa war erst vor dieser Saison von Arminia Bielefeld zum FCA gewechselt, kam dort nach einem Schlüsselbeinbruch aber erst zweimal in der Bundesliga zum Einsatz. (dpa)

BVB leiht Ian Maatsen aus

12. Januar: Borussia Dortmund hat nach Jadon Sancho auch Ian Maatsen unter Vertrag genommen. Der Niederländer kommt auf Leihbasis vom FC Chelsea. Zum Artikel.

BVB verkündet Rückkehr von Jadon Sancho

11. Januar: Das Warten hat ein Ende: Am Nachmittag hat Borussia Dortmund die Leihe von Jadon Sancho verkündet. Zum Artikel.

BVB: Jadon Sancho laut Medienberichten in Dortmund gelandet

10. Januar: Jadon Sancho ist nach Informationen von Bild und Ruhr Nachrichten in Dortmund angekommen. Damit dürfte der Deal in Kürze perfekt werden. Bei Instagram hat Jadon Sancho bereits sein Profilbild geändert. Zu sehen sind ein paar Beine in gelben Stutzen. Zuvor hatte er bereits eine weitere Andeutung bezüglich eines Wechsels gemacht.

BVB: Wunsch-Linksverteidiger Maatsen am Dortmunder Flughafen angekommen

9. Januar: Wie Videos von Ruhrnachrichten und Sky auf „X“ (vormals Twitter) übereinstimmend zeigen, ist Ian Maatsen am Dienstagabend am Dortmunder Flughafen gelandet. Der Medizincheck soll nach Informationen unserer Redaktion am Mittwoch erfolgen. Maatsen soll die Abwesenheit von Ramy Bensebaini kompensieren, der mit der algerischen Nationalmannschaft um den Afrikacup spielt.

VfL Bochum und Lys Mousset lösen Vertrag auf

9. Januar: Wie der VfL Bochum mitteilte, haben der Bundesligist und Stürmer Lys Mousset den bestehenden Vertrag aufgelöst. Damit endet ein großes Missverständnis. Der Stürmer hat seit seiner Ankunft im Sommer 2022 kein einziges Pflichtspiel für die Bochumer bestritten. Zum Artikel.

BVB: Durchbruch geschafft, Sancho im Anflug

9. Januar: Nach Informationen dieser Redaktion ist der Transfer von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund beschlossene Sache. Die Kosten für den Deal belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Zum Artikel.

BVB: Alles klar mit Ian Maatsen

8. Januar: Borussia Dortmund hat endlich einen Durchbruch erzielt. Nach Informationen dieser Redaktion wird der BVB Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea verpflichten. Beide Klubs haben eine Einigung erzielt, der Niederländer wird bis zum Sommer ausgeliehen. Spätestens am Mittwoch wird der Linksverteidiger in Dortmund zum Medizincheck erwartet. Danach wäre der Deal offiziell. Wie lange der BVB hingegen auf Jadon Sancho warten muss, ist nach wie vor offen. Noch gibt es keine Einigung zwischen Dortmund und Manchester United.

MSV Duisburg: Nächster Transfer eingetütet

8. Januar: Der MSV Duisburg macht auf dem Transfermarkt Druck. Nach der Verpflichtung von Stürmer Daniel Ginczek holt der Drittligist eine weitere Verstärkung für den Abstiegskampf. Ahmet Engin ist zurück bei den Zebras. Der 27-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Mehr dazu lesen Sie hier.

Medien: BVB-Stürmer Sebastién Haller vor Wechsel in die Türkei

8. Januar: BVB-Stürmer Sebastién Haller (29) soll vor einem Wechsel in die Türkei zu Besiktas Istanbul stehen. Das berichtet die türkische Zeitung „Hürriyet“. Die Dortmunder hätten sich mit dem türkischen Traditionsklub auf ein Leihgeschäft über ein halbes Jahr geeinigt. Besiktas werde das Gehalt des Angreifers übernehmen. Nach Informationen dieser Redaktion ist daran aber nichts dran. Zwischen dem BVB und Besiktas gibt es keinen Kontakt wegen eines Haller-Deals.

Haller erkankte nach seiner Verpflichtung im Sommer 2022 an Hodenkrebs und feierte in der Rückrunde der vergangenen Saison ein starkes Comeback. In der Hinrunde der laufenden Saison lief es nicht mehr für den Nationalspieler der Elfenbeinküste. Er verlor seinen Stammplatz an Niclas Füllkrug und stand nur viermal in der Startelf. Ein Tor gelang ihm nicht.

BVB-Stürmer Sebastién Haller soll offenbar Spielpraxis bei Besiktas Istanbul sammeln. Foto: Bernd Thissen / DPA Images

MSV Duisburg: Daniel Ginczek kommt von Fortuna Düsseldorf

8. Januar: Transfer-Hammer für den abstiegsgefährdeten Drittligisten MSV Duisburg: Der Wechsel von Angreifer Daniel Ginczek von Fortuna Düsseldorf zu den Zebras ist perfekt. Der 32 Jahre alte Fußballprofi unterzeichnete beim stark abstiegsbedrohten Drittligisten einen Vertrag bis zum Saisonende. Das teilte der MSV am Montag mit. Zuvor hatte Ginczek seinen Vertrag beim benachbarten Zweitligisten aus Düsseldorf aufgelöst.

BVB: Feyenoord soll bei Meunier vorgefühlt haben

7. Januar: Wie transfermarkt.de berichtet, soll der niederländische Erstligist Feyenoord Rotterdam Interesse an BVB-Flop Thomas Meunier haben. Der Belgier ist einer der Topverdiener in Dortmund, sportlich jedoch schon lange ein Sorgenkind. Laut dem Portal soll es bereits eine erste Kontaktaufnahme von Feyenoord gegeben haben.

Bereits im Sommer wollte der BVB Meunier abgeben, doch weil der sich im Test gegen Manchester United verletzt hatte, wurde daraus nichts. Meuniers Vertrag läuft am Saisonende aus, er ist einer der Top-Verdiener. Somit böte sich den Dortmundern in diesem Winter letztmals die Chance, eine Ablöse zu generieren.

Thomas Meunier (Mitte) im Test von Borussia Dortmund gegen AZ Alkmaar. Foto: David Inderlied / dpa

MSV Duisburg kurz vor Verpflichtung von Daniel Ginczek

6. Januar: Der MSV Duisburg steht kurz vor einer Verpflichtung des bundesligaerfahrenen Stürmers Daniel Ginczek. Der 32-jährige Mittelstürmer soll seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf auflösen. Alle Infos im Artikel.

BVB: Poker um Jadon Sancho wird zur Hängepartie

6. Januar: Auch an diesem Samstag wird es nach Informationen dieser Redaktion wohl nichts mit dem geplanten Transfer von Jadon Sancho zum BVB. Klub und Spieler sind sich längst einig, mit Manchester United konnte aber noch keine Einigung erzielt werden. Sancho würde gerne mit einem Privatflieger ins Dortmunder Trainingslager nach Marbella reisen, daraus wird aber noch nichts.

Sancho, der 2021 für 85 Millionen vom BVB zu Manchester United gewechselt war, soll einen Leihvertrag bis zum Saisonende in Dortmund erhalten. Das finanzielle Volumen des Transfers soll bei etwa 3 bis 5 Millionen Euro liegen und keine Kaufoption beinhalten. Sanchos Vertrag in England läuft noch bis zum 30. Juni 2026. Von 2017 bis 2021 stand der englische Nationalspieler bei Borussia Dortmund unter Vertrag.

Schalke-Eigengewächs hat einen neuen Klub

5. Januar: Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Thilo Kehrer zur AS Monaco ist perfekt. Das gab der französische Erstligist am Freitag bekannt. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler werde vom englischen Klub West Ham United bis zum Saisonende mit einer Kaufoption ausgeliehen, teilte der Verein aus dem Fürstentum mit. Der frühere Schalke-Profi Kehrer kennt die Lique 1 aus seinen vier Jahren beim französischen Serienmeister Paris Saint-Germain. 2022 war der vielseitige Abwehrspieler zu West Ham United in die englische Premier League gewechselt, wo er in der laufenden Saison aber kaum noch zum Einsatz kam. Zuletzt fehlte Kehrer auch im Kader des deutschen Nationalteams.

Schalke-Eigengewächs Thilo Kehrer wechselt von West Ham nach Monaco. Foto: Justin Setterfield / Getty Images Europe

BVB: Doch noch kein Vollzug bei Jadon Sancho

4. Januar: Zwei Spieler sollen in diesem Winter zum BVB kommen: Jadon Sancho (23) von Manchester United und Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea. Beide Spieler sind sich mit Dortmund einig, mit den Vereinen wurde aber noch keine Einigung erzielt. Dass Sancho, wie von einigen Medien berichtet, schon am Freitag in Marbella landen wird, gilt nach Informationen dieser Redaktion als sehr unwahrscheinlich. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Jadon Sancho möchte zurück zum BVB. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

RWE-Gerüchte um Köln-Talent Olesen

4. Januar: Laut dem Express soll Mathias Olesen (22) vom 1. FC Köln bei Drittligist Rot-Weiss Essen auf dem Zettel stehen. Bei den Rheinländern kommt der Luxemburger nicht zum Zug, bei RWE könnte er sich auf Leihbasis zeigen. Nach Informationen unserer Redaktion ist an einem Olesen-Wechsel nach Essen aber nichts dran. RWE fehlen aktuell die finanziellen Mittel, um Winter-Transfers zu tätigen. Zudem gibt es im zentralen Mittelfeld keinen akuten Bedarf. Laut Express sind diverse Zweit- und Drittligisten an dem Mittelfeldspieler interessiert.

MSV Duisburg: Auch Mogultay wird gehen

4. Januar: Das nächste Eigengewächs des MSV Duisburg steht vor dem Absprung. Baran Mogultay wird den Verein verlassen - spätestens im kommenden Sommer. Der MSV geht jedoch davon aus, dass der Linksverteidiger nicht schon im Winter gehen wird.

BVB-Rückkehr von Jadon Sancho steht wohl unmittelbar bevor

4. Januar: Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtete, steht die Leih-Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund unmittelbar bevor. Schon am Freitag, 5. Januar, soll der Engländer zur Mannschaft ins Trainingslager in Marbella (Spanien) stoßen. Sancho hatte bereits von 2017 bis 2021 beim BVB gespielt und mit 50 Toren und 64 Vorlagen in 130 Spielen den Durchbruch geschafft.

Daraufhin wechselte er zu Manchester United, wo er jedoch mehr und mehr zum sportlichen Problemfall wurde. Beim BVB will er nun zu alter Stärke zurückfinden, so wie es etwa Mats Hummels gelungen ist.

VfL Bochum: Interesse an Paderborn-Topscorer

3. Januar: Die Bild-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet, dass der VfL Bochum Interesse an einer Verpflichtung von Florent Muslija vom SC Paderborn habe. Demnach habe der Bundesligist bereits Kontakt zu Muslijas Management aufgenommen. Muslija erzielte in der laufenden Saison in der 2. Bundesliga sieben Tore in 16 Spielen und bereitete weitere vier Treffer vor. Was an den Gerüchten dran ist und wie die Chancen des VfL an einer Verpflichtung stehen, lesen Sie hier.

Paderborns Florent Muslija (r.) hat das Interesse des VfL Bochum geweckt. Foto: David Inderlied / dpa

3. Liga: Konkurrenz von RWE und MSV gibt mächtig Gas

3. Januar: Die Transferaktivitäten der Drittligisten nehmen Fahrt auf. Während es in Essen noch ruhig ist und beim MSV noch kein Vollzug vermeldet werden kann, dreht die Konkurrenz auf. Mit Monju Thaddäus Momuluh präsentierte Arminia Bielefeld am Mittwoch den ersten Winter-Transfer. Der 21-Jährige kommt von Hannover 96,wurde bis zum Ende der Saison vom Zweitligisten ausgeliehen.

Und womöglich schlägt bald ein weiterer Hannoveraner in der 3. Liga auf. So stellt sich Mamin Sanyang derzeit bei Erzgebirge Aue vor. Der 20 Jahre alten Rechtsaußen wird eine Woche lang am Training des FCE teilnehmen und könnte auch im Testspiel gegen Hertha BSC am kommenden Sonntag zum Einsatz kommen. Der Stürmer läuft ebenfalls für Hannovers U23 auf.

SV Sandhausen vor Transfer-Kracher

Derweil scheint der SV Sandhausen im Rennen um den Relegationsplatz, auf den auch RWE schielt, ernst zu machen. Zwei Neuzugänge stehen bereits seit längerer Zeit fest (Edvinas Girdvainis, Patrick Greil) .Und nun arbeitet der SVS offenbar an einem echten Coup, denn Terrence Boyd soll vor einem Wechsel an den Hardtwald stehen. Der erfahrene Stürmer steht beim 1. FC Kaiserslautern angeblich vor der Vertragsauflösung.

BVB: Sancho soll kommen, Malen gehen

3. Januar: Die bevorstehende Verpflichtung von Jadon Sancho könnte beim BVB Auswirkungen auf einen anderen Spieler haben. Flügelspieler Donyell Malen könnte die Dortmunder noch in diesem Winter verlassen. Das berichtet der italienische Transferexperte Fabrizio Romano. Eine Sancho-Rückkehr mache einen Abgang des Niederländers wahrscheinlicher, so Romano. Mehr Infos zu einem möglichen Malen-Abschied gibt es hier.

Niklas Tauer wird Schalke im Winter verlassen. Foto: RHR-FOTO / FUNKE Foto Services

Schalke: Tauer-Abgang ist offiziell

3. Januar: Der FSV Mainz 05 und der FC Schalke 04 haben die Leihe von Mittelfeldspieler Niklas Tauer vorzeitig beendet. Eine Vollzugsmeldung gab es wie erwartet am Mittwoch. Der Vertrag war ursprünglich bis 30. Juni 2024 datiert. Tauer wird erneut ausgeliehen. Er schließt sich Eintracht Braunschweig an.

BVB: Jadon Sancho soll ins Trainingslager nachreisen

3. Januar: Auf Jadon Sancho warteten die Fans am Dortmunder Flughafen am Mittwochmorgen noch vergebens. Doch die Rückkehr des einstigen Leistungsträgers soll zeitnah erfolgen, die Verhandlungen mit Manchester United über ein Leihgeschäft stehen nach Informationen dieser Redaktion kurz vor dem Abschluss. Die Dortmunder hoffen, dass der 23-jährige Flügelspieler noch im Trainingslager in Marbella aufschlagen wird.

MSV Duisburg: Nationalspieler stellt sich vor

3. Januar: Die Stürmersuche beim MSV Duisburg nimmt Fahrt auf. Aktuell stellt sich ein Offensivspieler im Training vor. Der lettische Nationalspieler Daniel Ontuzans bewirbt sich um eine Anstellung in Meiderich. Der 23-jährige Rechtsaußen war bereits für den SC Freiburg II (32 Mal) und Bayern München II (4 Mal) in der 3. Liga unterwegs. Die Statistikdaten weisen ihn nicht als Torjäger aus. In 36 Drittliga-Spielen gelangen ihm drei Treffer. Sein zuletzt genannter Verein ist der aktuelle lettische Meister FK RFS aus Riga.

BVB-Hammer: Jadon Sancho vor Rückkehr

2. Januar: Zurück zum Ex? Wie Sky vermeldet, wird der Kontakt derzeit zwischen Borussia Dortmund und Jadon Sancho wieder heißer. Demnach will der Engländer unbedingt zurück nach Dortmund. Im Gespräch ist eine Leihe für die Rückrunde. Laut Sky hängt es an Manchester United, dem aktuellen Klub von Sancho, ob eine Leihe klappt. Laut Bild steht eine Einigung kurz bevor, das Gesamtpaket soll sich auf drei Millionen Euro belaufen. Er könne demnach noch im Trainingslager in Marbella zum Team dazu stoßen.

Der Draht zwischen Sancho und dem BVB soll wieder enger werden. Foto: Dave Thompson / dpa

Nächster Rückschlag für den MSV Duisburg

2. Januar: Nach dem Abgang von Caspar Jander, der den MSV Duisburgim Sommer ablösefrei verlassen wird, müssen die Zebras den nächsten Rückschlag hinnehmen. Auch Eigengewächs Baran Mogultay will den strauchelnden Drittligisten verlassen. Sein Vertrag läuft im Sommer aus, laut Berater Mehmet Eser wird es keine Verlängerung geben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Borussia Dortmund plant ein Leihgeschäft

2. Januar: Das Transferbudget von Borussia Dortmund ist erschöpft, der BVB zieht daher eine Leihe in Betracht. Damit wird ein Gerücht der vergangenen Tage immer wahrscheinlicher: Ian Maatsen (21) vom FC Chelsea. Der niederländische U21-Nationalspieler steht bei den Blues noch bis 2025 unter Vertrag, könnte aber in den kommenden Tagen in der BVB-Trikot schlüpfen - und gegebenenfalls noch in das Trainingslager im südspanischen Marbella nachreisen. Mehr Informationen lesen Sie hier.

MSV Duisburg droht Mega-Rückschlag: Jander vor Wechsel nach Nürnberg

01. Januar:Caspar Jander, Mittelfeldspieler des Fußball-Drittlisten MSV Duisburg, steht laut Medienberichten vor einem Wechsel zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Dies berichteten die Kieler Nachrichten am Neujahrstag. Um den 20-Jährigen hatte sich zuletzt dem Vernehmen nach auch Holstein Kiel bemüht. Offen ist, ob das 20-jährige Top-Talent schon in diesem Winter nach Nürnberg wechselt. Mehr Infos zu dieser Personalie gibt es hier.

BVB offenbar an England-Talent dran

01. Januar: Wird der BVB auf der Suche nach einem neuen Top-Talent wieder in England fündig? Wie die englische Zeitung „The Sun“ berichtet, sollen die Dortmunder Liam Brazier (16) von Port Vale im Blick haben und Favorit auf eine Verpflichtung im Januar sein. Der junge Spielmacher hat bereits zwei Profieinsätze für den Drittligisten absolviert und gilt als große Nachwuchshoffnung in England. Experten vergleichen ihn mit Man-City-Star Jack Grealish. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen aus der Bundesliga interessiert sein.

VfL Bochum: Neuer Stürmer wegen Asano?

31. Dezember: Beim VfL Bochum könnte sich in dieser Transferperiode noch etwas tun. Gesucht wird ein neuer Offensivspieler. Das liegt in erster Linie an der ungewissen Zukunft von Takuma Asano. Der japanische Flügelflitzer (Vertrag läuft aus) dürfte über den Sommer hinaus nicht zu halten sein. Ein Leihspieler soll es im Bestfall nicht werden für den VfL Bochum. Denn die Gefahr wäre groß, dass neben Goncalo Paciencia am Saisonende ein weiterer Leihspieler geht. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Schalke 04: Ansage vom Churlinov-Berater

30. Dezember: Er war einer der Aufstiegshelden beim FC Schalke 04, inzwischen steht er beim Premier-League-Klub FC Burnley unter Vertrag: Darko Churlinov. Über eine Leihe des noch bis 2026 gebundenen Stürmers wird aktuell spekuliert. Allerdings stocken nach unseren Informationen die Verhandlungen aktuell. Zu lange sollten sich die Königsblauen allerdings nicht Zeit lassen, wie auch Berater Esser klar machte: „Wenn Schalke kein Angebot vorlegt, müssen wir auch andere Vereine anhören“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ian Maatsen vom FC Chelsea wird mit dem BVB in Verbindung gebracht. Foto: GLYN KIRK / AFP

BVB interessiert an Ian Maatsen

29. Dezember: Höchste Priorität genießt bei Borussia Dortmund die Suche nach einem Linksverteidiger. Möglicherweise fällt dabei die Wahl auf Ian Maatsen. Wie die Bild-Zeitung und niederländische Medien berichten, soll Maatsen Top-Kandidat beim BVB sein. Der 21-Jährige spielt derzeit für den FC Chelsea, kam allerdings meist nur zu Kurzeinsätzen. Der Spieler soll einem Wechsel ins Ruhrgebiet nicht abgeneigt sein. Ein Problem könnte die Fianzierung werden. Maatsens Marktwert wird auf 20 Millionen Euro beziffert.

Schalke: Zwei Reservisten vor Wechsel?

29. Dezember: Beim FC Schalke 04 könnte es zeitnah zu zwei Abgängen kommen. Die Bild-Zeitung nennt Ibrahima Cissé sowie Niklas Tauer als Streichkandidaten - beide kommen bei S04 nicht über die Rolle als Reservist hinaus. Abwehrmann Cissé soll dem Bericht zufolge vor einer Leihe nach Belgien zu Zulte Waregem stehen. Bei Tauer könnte das Leihgeschäft mit Stammklub Mainz abgebrochen werden. Als möglicher Abnehmer für den defensiven Mittelfeldspieler gilt Eintracht Braunschweig.

BVB: Nuri Sahin und Sven Bender verstärken Trainer-Team

29. Dezember: Vereins-Idol Nuri Sahin und Publikumsliebling Sven Bender kehren als Co-Trainer zu Borussia Dortmund zurück, um Edin Terzic zu unterstützen. Sahin wird den türkischen Erstligisten Antalyaspor mit sofortiger Wirkung verlassen. Das gab der BVB am Freitag bekannt. Mehr Infos dazu finden Sie hier.

Schalke: Gerüchte um Kilian Fischer

29. Dezember: Schalke 04 sucht einen neuen Spieler für die rechte Abwehrseite. Louis Patris vom RSC Anderlecht sollte diese Position zur Rückrunde bekleiden, doch der Abwehrspieler bleibt beim RSC Anderlecht. Die „Bild“ bringt eine Alternative ins Spiel: Kilian Fischer (23) vom VfL Wolfsburg. In dieser Saison hat der ehemalige U21-Nationalspieler nach langer Verletzungspause noch kein Spiel für die Wölfe absolviert. Er könnte somit Spielpraxis gebrauchen. In der letzten Bundesligasaison kam er immerhin auf zehn Einätze.

BVB: Paris Brunner winkt Profivertrag

28. Dezember: Borussia Dortmund setzt für die Zukunft fest auf U17-Weltmeister Paris Brunner. Das hat Nachwuchschef Lars Ricken in einem Interview der „Ruhr Nachrichten“ betont und dem zum besten Spieler der WM gekürten Offensivakteur einen Profivertrag in Aussicht gestellt. „Wir reden bei Paris natürlich nicht mehr über einen Fördervertrag. Wir haben einen klaren Plan mit ihm. Den haben wir mit ihm und seiner Familie besprochen. Klar ist, dass er mit seiner Qualität ein Thema für den Profibereich wird“, sagte Ricken.

Schalke: Louis Patris kommt nicht

28. Dezember: Erster Rückschlag für den FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt: Rechtsverteidiger Louis Patris (22), noch bis 2028 beim RSC Anderlecht in Belgien unter Vertrag, sollte ausgeliehen werden. Doch daraus wird wohl nichts, denn kurz vor dem Jahreswechsel schlug das Verletzungspech in Anderlecht zu. Patris soll nun vorerst bleiben. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Serhou Guirassy: Auch der AC Mailand ist dran

28. Dezember: Der italienische Ex-Meister AC Mailand ist in den Transferpoker um Torjäger Serhou Guirassy vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart eingestiegen. Laut der Gazzetta dello Sport will Milan die Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro für den Stürmer bezahlen. Dort soll der 27-Jährige einen Vierjahresvertrag erhalten.

BVB sucht Linksverteidiger, Gerüchte um Guirassy

27. Dezember: Beim BVB wird in diesem Winter ein neuer Linksverteidiger gesucht. Denn auf dieser Position haben die Dortmunder akut Bedarf. Julian Ryerson wird verletzungsbedingt noch eine einige Wochen fehlen, Ramy Bensebaini am Afrika-Cup teilnehmen. Gerüchte gab es zuletzt um Stuttgarts Super-Stürmer Serhou Guirassy (17 Tore). Der 27-Jährige hat eine Ausstiegsklausel in seinen Stuttgarter Vertrag schreiben lassen, die es ihm ermöglichen soll, für etwas weniger als 20 Millionen Euro innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Kontakt zum BVB gibt es aktuell aber nicht. Mehr Infos zu den Guirassy-Spiekulationen gibt es hier.

Stuttgarts Serhou Guirassy wird auch mit dem BVB in Verbindung gebracht. Foto: Tom Weller / DPA Images

Thomas Meunier spricht über BVB-Zukunft

27. Dezember: Wie geht es weiter mit Thomas Meunier? Der belgische Außenverteidiger spielte unter Edin Terzic lange keine Rolle mehr, durfte gegen Ende des Jahres aber wieder ran. Zu lang war die Ausfallliste beim BVB. Er selbst will nun Klarheit bezüglich seiner Zukunft. „Ich muss mich mit dem Vorstand beraten und sehen, was sie 2024 von mir erwarten. Rechnen sie damit, dass ich spiele? Soll ich mich trotz allem nach einer anderen Option umsehen? Das muss geklärt werden“, sagte er dem belgischen Rundfunk. Plan A sei es, beim BVB zu bleiben. Aber: „Da ich nur noch sechs Monate Vertrag habe, ist es für den Verein schwierig, durch meinen Verkauf Geld zu verdienen. Ich habe nicht sehr viele Optionen. Ich bleibe und spiele oder ich gehe.“

VfL Bochum: Mehrere Spieler könnten gehen

Beim VfL Bochum wird vor allem auf der Abgangsseite Bewegung reinkommen. Jordi Osei-Tutu, Moritz Römling und Tim Oermann sind Kandidaten für einen Wechsel im Winter. Abwehrtalent Oermann (20) soll ausgeliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln. Im Offensivbereich schwerzt der Ausfall von Takuma Asano. Der Japaner wird wegen des Asien-Cups einige Spiele verpassen. Daher könnte der VfL im Offensivbereich noch aktiv werden. Gerüchte gab es zuletzt um Mittelfeldspieler Ajdin Hrustic. Der Ex-Frankfurter wird vom Transferexperten Gianluca Di Marzio mit dem VfL in Verbindung gebracht.

Verteidiger Louis Patris (l.) ist ein Wunschkandidat des FC Schalke 04. Foto: VIRGINIE LEFOUR / BELGA

FC Schalke 04: Ein Wunschkandidat wird nicht kommen

Nach einer enttäuschenden Hinrunde in der 2. Bundesliga steht Sportchef André Hechelmann in der zweiten Transferperiode unter Zugzwang. Zwei Wunschkandidaten haben die Königsblauen: Flügelstürmer Darko Churlinov (23) soll, wie berichtet, vom FC Burnley kommen. Auch ein Rechtsverteidiger stand bei den Königsblauen ganz oben auf der Liste: Louis Patris (22), noch bis 2028 beim RSC Anderlecht in Belgien unter Vertrag, soll ausgeliehen werden. Doch daraus wird wohl nichts, denn kurz vor dem Jahreswechsel schlug das Verletzungspech in Anderlecht zu. Patris soll nun vorerst bleiben. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Als möglicher Kandidat wird Hidde Ter Avest (26) gehandelt. Der Rechtsverteidiger des niederländischen Erstligisten FC Utrecht ist nach Informationen von Sky-Reporter Dirk große Schlarmann aber kein Thema auf Schalke.

Darko Churlinov (l.) möchte gerne zurück zum FC Schalke 04. Am Ende wird es eine Frage des Geldes. Foto: Oli Scarff / AFP

Sehr wahrscheinlich ist auch, dass die Königsblauen Spieler im Winter abgeben. Soichiro Kozuki und Niklas Tauer wollen aufgrund fehlender Perspektive weg. Auch Stürmer Sebastian Polter ist mit seiner Reservistenrolle unter Trainer Karel Geraerts unzufrieden. Sollten Spieler des aktuellen Kaders abgegeben werden, steigert das die Schalker Erfolgsaussichten bei den geplanten Winter-Transfers. Ein gewisses Budget ist vorhanden, dennoch dürfte bis zu einem Abschluss noch Zeit vergehen.

Schalke: Darko Churlinov wartet auf S04-Signale

Aus diesem Grund muss sich aktuell auch Wunschkandidat Darko Churlinov gedulden. Der Offensivspieler und sein Berater haben den Wechselwunsch bekräftigt, aktuell wartet Churlinov nach Informationen dieser Redaktion auf Signale aus Gelsenkirchen. Der Wechsel wird letztlich eine Frage des Geldes.

Rot-Weiss Essen: Interesse an Schalke-Talent

Nach einer überragenden Hinrunde in der 3. Liga gibt es nicht viel Handlungsbedarf für die RWE-Verantwortlichen. Dennoch könnte sich auf zwei Positionen etwas tun. Einen weiteren Innenverteidiger für die Kaderbreite könnte Trainer Christoph Dabrowski sicher noch gut gebrauchen. Gesucht wird zudem noch ein torgefährlicher Flügelspieler. Die Bild-Zeitung berichtet aktuell, dass Monju Momuluh heiß umworben wird - auch von Rot-Weiss Essen. Nach unseren Informationen wird er aber nicht an die Hafenstraße wechseln.

Schalke-Talent Nelson Amadin hat das Interesse von Rot-Weiss Essen geweckt. Foto: Oliver Mengedoht / Gelsenkirchen

Ein Kandidat ist hingegenNelson Amadin (23) aus der U23 des FC Schalke 04. Der Flügelflitzer der U23-Regionalliga-Mannschaft der Königsblauen saß gegen Fürth auf der Schalker Bank und gehörte erstmals zum 20er Spieltagskader von Trainer Karel Geraerts.

MSV Duisburg muss handeln

Trotz eines Aufwärtstrends vor der Winterpause überwintert der MSV Duisburg in der 3. Liga auf einem Abstiegsplatz. Neues Personal soll im Winter her. Die Zebras benötigen dringend neue Qualität im Angriff. Dazu zählt auch die zentrale Offensivposition in der Mittelfeldkette. Drei Spieler sollen es insgesamt sein. Die Neuzugänge müssen nicht nur auf Anhieb zünden und nachhaltig helfen.

