Ticketärger beim VfL Bochum: Shop bricht bei BVB-Vorverkauf zusammen

Bochum. Am Dienstagmorgen konnten Mitglieder des VfL Bochum Tickets für das Spiel gegen Borussia Dortmund erwerben - doch es gab Probleme.

Die Vorfreude ist groß beim VfL Bochum. Am Freitag, 28. April, (20.30 Uhr/DAZN) steigt im Bochumer Ruhrstadion das Derby gegen Borussia Dortmund unter Flutlicht. Es kribbelt im Ruhrgebiet.

Klar, dass sich beim Vorverkaufsstart am Dienstagmorgen´ eine große Anzahl Fans um Tickets für das Spiel bemühten. Der Ansturm auf die begehrten Tickets war so groß, dass der Online-Shop des VfL zwischenzeitlich zusammengebrochen ist. Um dem vorzubeugen, war schon eine Warteschlangenfunktion eingerichtet worden. Einige Anhänger schrieben in den sozialen Netzwerken, dass sie aus dem System geworfen worden seien. Bei den Fans sorgten die Probleme für massiven Frust.

VfL Bochum: Kein freier Vorverkauf für das Spiel gegen den BVB

Einen freien Vorverkauf hatte es für die Partie nicht gegeben. Nur VfL-Mitglieder konnten Karten erwerben, maximal jedoch zwei pro Person. "Der VfL appelliert weiterhin an seine Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaberinnen und -inhaber sowie Partner, die erworbenen Tickets nur an Fans des VfL Bochum 1848 weiterzugeben", schrieb der Klub zuvor in einer Mitteilung. "Zudem wird der Aufruf an die oben genannten Anspruchsgruppen wiederholt, den unautorisierten Weiterverkauf und den Schwarzmarkthandel mit Eintrittskarten nicht zu unterstützen." Über den offiziellen Zweitmarkt des Vereins können Fans, die Tickets erworben haben, aber selbst nicht zum Spiel gehen können, ihre Karten weiterverkaufen.

Für beide Klubs wird die Auftaktbegegnung des 30. Spieltags von großer Bedeutung sein. Der VfL Bochum will im Ruhrstadion für eine Überraschung gegen den großen Nachbarn sorgen und wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln, die Borussia schielt auf die Meisterschaft. Schon im Pokal-Achtelfinale tat sich der BVB schwer an der Castroper Straße. Kapitän Marco Reus erlöste die Dortmunder mit dem Siegtreffer in der 70. Minute.

