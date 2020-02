U19 des VfL Bochum gewinnt mit Bella-Kotchap beim WSV

Wuppertal. Viertes Spiel in der Rückrunde, vierter Sieg: Die U19 des VfL hat in Wuppertal 3:1 gewonnen. Armel Bella-Kotchap spielte in der Verteidigung.

Mit einem hart erkämpften 3:1-Sieg beim Wuppertaler SV hat die U19 des VfL Bochum im vierten Rückrunden-Spiel seinen vierten Erfolg gefeiert. Mit 29 Punkten bleibt das Team von Trainer Matthias Lust Tabellensiebter der A-Junioren Bundesliga West – und hat nun zwei harte Brocken vor sich. Am Karnevalssamstag geht es gegen Spitzenreiter 1. FC Köln, eine Woche darauf zum Vierten Borussia Mönchengladbach. „Wir freuen uns, dass wir unsere Sieges-Serie ausbauen konnten“, sagte Lust. „Mit Köln und Mönchengladbach kommen jetzt zwei Gegner auf uns zu, an denen wir uns messen müssen.“

Trainer Lust lobt den Einsatz von Armel Bella-Kotchap

Womöglich kann der VfL-Trainer dann wieder auf Jungprofi Armel Bella-Kotchap zurückgreifen. Der 18-Jährige schafft es zurzeit nicht in den Kader der Zweitliga-Profis von Trainer Thomas Reis und sammelte daher am Sonntag Spielpraxis bei der U19. „Wichtig ist, dass er es nicht als Strafe ansieht, wenn er bei der A-Jugend Spielpraxis sammeln kann“, hatte Reis bereits am Freitag erklärt. Und Bella-Kotchap nahm die Chance an: „Er hat ein gutes Spiel gemacht“, lobte Lust den Innenverteidiger, der im DFB-Pokal auch schon gegen den FC Bayern um Robert Lewandowski gespielt hat und dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei rund 2,5 Millionen Euro liegt. „Armel benötigte Einsatzzeit. Er hat sich gut eingebracht“, sagte Lust, der auf Jungprofi Moritz Römling nach dessen fünfter Gelber Karte verzichten musste.

Luis Hartwig (r.), hier beim Hinspiel gegen den WSV, erzielte in Wuppertal das 1:0 für den VfL Bochum. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Partie auf einem schwer bespielbaren Rasen in Wuppertal war von Kampf geprägt, spielerische Lösungen fanden die Bochumer bei widrigen Bedingungen nur selten. So in Minute 21, als Luis Hartwig eine Hereingabe von Gabriel Cavar verwertete. Doch die verdiente Führung des VfL hielt nicht bis zur Pause, kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang dem WSV nach einem Freistoß das 1:1, Furkan Tasdemir vollstreckte aus kurzer Distanz.

Torwart Grave souverän – Joker Heisterkamp macht den Sieg perfekt

Ein Eigentor des WSV spielte dem VfL nach der Pause in die Karten, erklärte Trainer Lust. Der WSV aber präsentierte sich kampfstark, „wir sind auf einen leidenschaftlichen Gegner getroffen“, so Lust, so dass die Partie bis zum Schluss „auf des Messers Schneide stand“. Torwart Paul Grave, der ja auch stets bei den Profis mittrainiert, war zur Stelle, wenn es mal brenzlig wurde in einer Partie, in der sich viel im Mittelfeld abspielte. Der kurz zuvor eingewechselte Kilian Heisterkamp aber machte dann nach einem kurz ausgeführten Freistoß von Lars Holtkamp und Stelios Kokovas in der vorletzten Minute den Deckel drauf.

Die Fakten zum Spiel: Wuppertaler SV - VfL Bochum U19 1:3 (1:1)

Tore: 0:1 Luis Hartwig (21.), 1:1 Furkan Tasdemir (45.), 1:2 Eigentor (50.), 1:3 Heisterkamp (89.)

VfL Bochum: Grave - Kaba, Bella-Kotchap, Kokovas, Marpe - Kyeremateng (60. Mucic), Holtkamp, Cavar - Özdemir (70. Schmidt), Hartwig, Kree (86. Heisterkamp)