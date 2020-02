Überraschende Startelf des VfL Bochum in Dresden

Dresden. Mit zwei Überraschungen in der Startelf kämpft der VfL Bochum ab 13 Uhr bei Dynamo Dresden um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Trainer Thomas Reis hat wieder einmal überrascht. Beim Abstiegs-Duell in Dresden setzt der VfL-Coach im Vergleich zum Spiel gegen den VfB Stuttgart auf zwei neue Spieler. Ein Leistungsträger der Hinrunde muss auf die Bank.

Silvere Ganvoula, der zuletzt bemühte, aber im Abschluss glücklose Torjäger der ersten Saisonhälfte, rotierte erstmals jenseits von Sperren auf die Bank. Für ihn stürmt in Dresden HSV-Leihgabe Manuel Wintzheimer.

Zweite Änderung: Tom Weilandt musste verletzt in Bochum bleiben. Für ihn aber rückte nicht der zu erwartende Robert Zulj (Bank) in die Anfangsformation, sondern der defensivere Vitaly Janelt. Der Mittelfeldmann zählte nach dem Jahreswechsel zum Stamm, hatte beim Auswärtsspiel in Wiesbaden aber einen schwarzen Tag und wurde daher gegen Stuttgart nicht berücksichtigt. Jetzt bildet er wie zum Auftakt beim 0:2 in Bielefeld mit Robert Tesche und Anthony Losilla eine potenziell defensivstarke Reihe im Mittelfeld.

Gar nicht erst zum Kader zählen wie schon gegen Stuttgart Stefano Celozzi und Neuzugang Vasileios Lampropoulos.

Die Startelf des VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Decarli, Leitsch, Soares - Janelt, Tesche, Losilla - Zoller, Wintzheimer, Blum.

Dynamo Dresden spielt wie folgt: Broll - Wahlquist, Ballas, Nikolaou, Hamalainen - Klingenburg, Petrak - Horvath, Ebert, Terrazzino - Jeremejeff