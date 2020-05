VfL Bochum: Abstieg vor zehn Jahren wirkt bis heute nach

Es war der Samstag vor zehn Jahren, als der sechste Abstieg des VfL Bochum aus der Bundesliga besiegelt war. Am 8. Mai 2010 verlor der VfL sein Abstiegs-Endspiel unter Interimstrainer Dariusz Wosz daheim gegen Hannover 96 mit 0:3. Einige Fans stürmten den Rasen, der Frust saß tief. „Blindlings ins Verderben“, titelte die WAZ Bochum, und Verteidiger Marcel Maltritz sagte damals nach dem Ende aller Hoffnungen: „Wir haben versagt.“

Schon zur Pause führten die Niedersachsen mit 3:0, Arnold Bruggink, Mike Hanke und Manuel Schmiedebach hatten dem Team des damaligen 96-Trainers Mirko Slomka den Klassenerhalt beschert und den VfL, der bei einem Sieg noch Platz 16 oder sogar 15 erreicht hätte, in eine mittlere Depression gestürzt.

VfL-Legende Marcel Maltritz erinnert sich an den bitteren Abstieg

„Neben vielen schönen Erinnerungen hat man auch solche noch im Kopf“, sagt zehn Jahre später Marcel Maltritz auf Anfrage dieser Redaktion. Der heute 41-Jährige, der von 2004 bis 2014 für den VfL 328 Partien bestritt, erinnert sich: „Es ging um alles, doch die Partie war nach gefühlt 20 Minuten schon gelaufen“; das 0:2 war bereits „der Genickschlag“, so Maltritz.

Marcel Maltritz nach seinem letzten von 328 Spielen für den VfL Bochum im Mai 2014. Foto: Matthias Balk / dpa

Die Bochumer, die nach den Abstiegen eins bis fünf immer wieder flott zurückgekehrt waren in die 1. Bundesliga, sollten sich sportlich nicht mehr erholen von diesem Nackenschlag. Bis heute spielt der VfL in der 2. Liga. Nur in der Saison darauf, unter Trainer Friedhelm Funkel, war der Wiederaufstieg greifbar, als Bochum erst in der Relegation an Borussia Mönchengladbach knapp scheiterte.

Abstiegskampf prägt die Zweitliga-Jahre

In den Jahren danach prägte meist der Abstiegskampf das VfL-Fußball-Leben in dieser Stadt, nur 2015/16 keimten zwischenzeitlich ernsthafte Aufstiegshoffnungen auf, letztlich landete der VfL unter Gertjan Verbeek auf Rang fünf. Verbeek war einer von neun Cheftrainern seit dem Abstieg, namentlich Friedhelm Funkel, Andreas Bergmann, Karsten Neitzel, Peter Neururer, Ismail Atalan, Jens Rasiejewski und Robin Dutt. Nach dem vierten Spieltag dieser Saison löste Thomas Reis dann Dutt ab.

Unter Neururer glückt 2013 noch der Klassenerhalt - auch dank Maltritz’ Kopfballtor

Oft war es eng. Zum Beispiel 2012/13, als Peter Neururer in höchster Not übernahm und mit vier Siegen am Stück doch noch den Klassenerhalt schaffte. Das 2:1 gegen den 1. FC Köln am 32. Spieltag war am Ende der entscheidende Schritt – und Maltritz der Matchwinner. Der Verteidiger erzielte per Kopf in der 79. Minute das Tor zum 2:1. „Ausverkauftes Stadion, Sonnenschein, die Rettung“, sagt Maltritz heute. „Das war sicher eines meiner Highlights beim VfL.“

Am letzten Spieltag in dieser Saison geht es nach Hannover

Sportlich soll sich Geschichte zehn Jahre nach dem Abstieg - eine Klasse tiefer - auf keinen Fall wiederholen: Am letzten Spieltag dieser längst von der Corona-Krise geprägten Saison, am 28. Juni, spielt der VfL in Hannover. Maltritz sagt: „Ich hoffe, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Aber es wird eine heiße Kiste und spannend bis zum Schluss.“