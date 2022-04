VfL Bochum bangt vor Dortmund-Spiel um Danilo Soares

Bochum. Der VfL Bochum muss im Derby bei Borussia Dortmund womöglich auf Danilo Soares verzichten. Auch Takuma Asano fehlte im Training.

Der VfL Bochum hat die Vorbereitung auf das Bundesliga-Derby bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ohne Danilo Soares (30) und Takuma Asano (27)aufgenommen. Linksverteidiger Soares plagt sich wie schon in der vergangenen Woche mit Hüftproblemen herum. Einsatz gegen den BVB: fraglich. Mit Offensivspieler Asano hingegen kann Trainer Thomas Reis fest planen. Der Japaner hatte am Montag seine Auffrischungsimpfung erhalten und absolvierte statt der Einheit mit der Mannschaft leichtes Cardio-Training.

Nach den beiden schwachen Auftritten in Freiburg (0:3) und am Sonntag gegen Augsburg (0:2) erwartet Reis . „Das war nicht die Art und Weise, wie wir in den 29 Spielen zuvor aufgetreten waren. “, sagte Reis. (chwo)

