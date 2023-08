VfL Bochum blamiert sich im DFB-Pokal: Klartext von Patrick Fabian

Bielefeld. Der VfL Bochum startet mit einer großen Enttäuschung in die Saison. Vom Drittligisten Arminia Bielefeld lässt sich der Bundesligist düpieren.

Die Spieler des VfL Bochum bedankten sich noch bei den rund 5000 Fans für ihre Unterstützung, dann schlichen sie in die Kabine. Die Online- und Radio-Journalisten warteten in den Katakomben der Schüco-Arena dann vergeblich auf eine Einordnung der Profis nach dem blamablen Aus in der ersten DFB-Pokalrunde bei Arminia Bielefeld. Denn Trainer Thomas Letsch bat zur ersten Ansprache in der Kabine.