VfL Bochum: Jan Fießer verlängert und bildet sich fort

Bochum Jan Fießer wird dem VfL Bochum in diesem Jahr immer mal wieder fehlen. Er nimmt beim DFB am Pro-Lizenz-Lehrgang teil.

Zusammen mit Trainer Thomas Letsch kam früh in der Saison 2022/2023 auch Jan Fießer mit zum VfL Bochum. Die beiden arbeiteten bereits bei Vitesse Arnheim zusammen. Letsch als Cheftrainer, Fießer als sein Co-Trainer. Dieses Duo wird es weiter beim VfL Bochum geben. Nach Letsch hat unlängst auch Fießer seinen Vertrag bis 2026 verlängert. In diesem Jahr aber wird er dennoch einige Trainingseinheiten in Bochum verpassen. Er nimmt am 70. DFB-Lehrgang zum Erwerb der Pro Lizenz, ehemals Fußballlehrer-Lehrgang, teil. Der Kurs hat am Montag begonnen.

Fießer ist einer von 17 Teilnehmern. Der Pro-Lizenz-Lehrgang an der DFB-Akademie in Frankfurt findet im Zeitraum von Januar bis Dezember dieses Jahres unter der Anleitung von Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski statt. Laut DFB umfasst der Lehrgang 700 Lerneinheiten aufgeteilt auf circa 15 Präsenz- und Anwendungsphasen innerhalb von 12-15 Monaten. Im Fokus stehe dabei die „Auseinandersetzung mit der Rolle des Cheftrainers im Profifußball sowie der eigenen Wirkung als Trainerpersönlichkeit“.

Der VfL Bochum konnte sich darauf, dass Fießer immer mal wieder fehlen wird, vorbereiten. Dass er am Lehrgang teilnehmen würde, stand schon länger fest. Die Vereine, deren Trainer an diesem Lehrgang teilnehmen, aber warten mit der Veröffentlichung der Teilnahme immer so lange, bis der DFB den Kurs offiziell angekündigt hat.

Letsch wollte beim VfL Bochum weiter mit Fießer arbeiten

Ende November des vergangenen Jahres war der Vertrag mit Letsch verlängert worden. Dabei hatte er dem Vernehmen nach wohl auch darauf hingewiesen, dass er gerne mit Fießer beim VfL Bochum zusammenarbeiten wolle. Das ist nun durch die Vertragsverlängerung von Fießer, ebenfalls bis 2026, gegeben. Und Fießers Ausfallzeiten beim VfL Bochum durch die Teilnahme am Lehrgang scheinen sich ebenfalls in überschaubaren Grenzen zu halten.

Die Teilnehmer des 70. Pro-Lizenz-Lehrgangs: Heiner Backhaus (Alemannia Aachen), Silvio Bankert (1. FC Magdeburg), Lars Barlemann (Hannover 96), Pascal Bieler (TSV Steinbach Haigner), Daniel Brinkmann (SC Wiedenbrück), Mads Buttgereit (DFB/Männer-Nationalmannschaft), Loïc Favé (Hamburger SV), Jan Fießer (VfL Bochum), Kristjan Glibo (Eintracht Frankfurt), Tim Görner (FSV Frankfurt), Stefan Kleineheismann (SpVgg Greuther Fürth), Andreas Patz (SSV Jahn Regensburg), Marc Pfitzner (Eintracht Braunschweig), Merlin Polzin (Hamburger SV), Orest Shala (FC St. Gallen), Marc Unterberger (SpVgg Unterhaching), Marian Wilhelm (FC Viktoria Köln).

