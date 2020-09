VfL Bochum darf Saison vor 5000 Zuschauern eröffnen

Bochum. Stadt billigt Teilzulassung von Zuschauern. Am Montag empfängt der Zweitligist, den bereits Personalsorgen plagen, St. Pauli.

Blauer Himmel, herbstlicher Sonnenschein und das erste Heimspiel der neuen Saison: Die Aussichten am Freitag in Bochum waren blendend. Heute wurde entschiden, dass am Montagabend gegen St. Pauli (20.30 Uhr/Sky) 5000 Fans ins Stadion des Zweitligisten dürfen. Das teilte der Klub nach einem Treffen seiner Funktionäre mit Vertretern der Stadt mit

Schlechte Nachrichten für Bochums Trainer Thomas Reis

Ganz guter Dinge konnte Trainer Thomas Reis allerdings nicht sein.

Während Abwehrspieler Vasilios Lampropoulos sogar eine Extra-Einheit nach dem Training einlegte, musste ein anderer komplett verzichten: Thomas Eisfeld hatte sich in dieser Woche im Training verletzt. Er wird den Auftakt wahrscheinlich verpassen.

„Er hat muskuläre Probleme. Es ist wohl so, dass er am Montag nicht zur Verfügung steht. Es wird sehr eng“, sagte VfL-Trainer Reis nach dem Training. „Schade, er hat eine ordentliche Vorbereitung gemacht.“ Der 27-jährige Mittelfeldspieler spielt seit 2015 für den VfL. In der vergangenen Saison kam er zu elf Einsätzen, erzielte ein Tor und eine Vorlage. Im DFB-Pokal gegen den FC Engers 07 vor einer Woche (3:0) kam er ebenfalls eine halbe Stunde zum Einsatz.

Weitere Hiobsbotschaft am Freitag: Im Trainingsspiel fasste sich Neuzugang Gerrit Holtmann nach einem Sprint an den Oberschenkel, humpelte danach vom Platz. „Wir wissen noch nichts Genaues“, sagte Reis. Bitter: Das Trainingsspiel lief gerade mal eine Minute, als sich Holtmann verletzte. Der 25-jährige Linksaußen hatte im August Bundesligist Mainz 05 verlassen und sich dem VfL angeschlossen.