VfL Bochum: Doppel-Comeback beim 1:1 gegen St. Truiden

Bochum. Der VfL Bochum hat sich vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden mit 1:1 getrennt. Zwei Spieler konnten endlich wieder mitwirken.

Der Fußball-Bundesligist VfL Bochum testete am Donnerstag seine Form gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden. Nach 90 Minuten stand es 1:1 (0:0).

Nicht mitwirken konnten Takuma Asano (er spielt mit Japan gegen Deutschland), Erhan Mašović, der vom serbischen Verband nominiert wurde, aber absagen musste, Tim Oermann, der für die deutsche U20 nominiert wurde und Matúš Bero (er trifft in der EM-Qualifikation mit der Slowakei auf Portugal und Liechtenstein). Kevin Stöger (für Österreichs Nationalmannschaft) steht auf Abruf bereit.

Zudem mussten Mohammed Tolba, Gonçalo Paciência, Michael Esser und Mats Pannewig passen. Der Rest war fit und durfte sich zeigen. Schon vor dem Test berichtete VfL-Trainer Thomas Letsch, dass die Startelf gegen St. Truiden die aus seiner Sicht stärkste Startelf sei, die unter seiner Regie in einem Testspiel auflief.

VfL Bochum mit Förster und Kwarteng

Wichtig für den VfL war zudem ein Doppel-Comeback: Philipp Förster und Moritz Kwarteng konnten endlich in einer Testpartie mitwirken. Zuvor waren beide aufgrund ihrer Verletzungen noch keine Minute dabei gewesen.

Gegen die Belgier hielt Förster 90 Minuten durch, Kwarteng kam in der letzten halben Stunde in die Begegnung, in der der VfL in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft war. Bochum verzeichnete auch mehr Abschlüsse, aber selten wurde es richtig gefährlich.

Bochums Philipp Förster (rechts) gegen St. Truidens Ryotaro Ito. Foto: firo

Nach der Pause gab es gleich die kalte Dusche. Joselpho Barnes gewann den Zweikampf gegen Keven Schlotterbeck und schloss eigentlich mit einem Kullerball ab. Aber Niclas Thiede flutschte die Kugel durch die Finger, den musste er halten. Im Gegenzug hatte VfL-Verteidiger Noah Loosli das 1:1 auf dem Kopf, doch er verzog knapp.

Danach kam offensiv nicht mehr viel vom VfL, auf der anderen Seite hätte Barnes in der 82. Minute fast den nächsten Fehler von Thiede ausgenutzt, am Ende traf er aber das leere Tor nicht. So bekam der VfL noch eine Möglichkeit, die er nutzte.

Nach einer Förster-Ecke stand Loosli richtig und traf kurz vor dem Ende per Kopf zum 1:1-Endstand.

So spielte der VfL Bochum: Thiede - Schlotterbeck, Ordets (46. Bernardo), Loosli - Gamboa, Osterhage, Förster, Soares - Daschner, Broschinski (60. Kwarteng), Antwi-Adjei

Tore: 0:1 Barnes (47.), 1:1 Loosli (88.)

