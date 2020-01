VfL Bochum: Entlastungszug für die Fans zum Bielefeld-Spiel

Bochum. Fans des VfL Bochum können am Dienstag einen Entlastungszug nutzen, bevor bei Arminia Bielefeld um 18.30 Uhr der Ball rollt in der 2. Liga.

Der VfL Bochum setzt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden für das Auswärtsspiel an diesem Dienstag in Bielefeld auch einen Entlastungszug ein. Darauf weist der Verein hin. Die genauen Zeiten stehen seit Montagvormittag nun auch fest.

Hinfahrt: Abfahrt ist um 15:10 Uhr, Gleis 2, Bochum Hauptbahnhof. Ankunft in Bielefeld (Hauptbahnhof) ist um 16.44 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt um 21.30 Uhr, Gleis 5 Bielefeld Hauptbahnhof. Ankunft am Bochumer Hauptbahnhof ist um 23.17 Uhr.

Vom Bielefelder Hauptbahnhof ist das Stadion Fußläufig erreichbar. Größere Gruppen werden von der Polizei begleitet, erklärt der VfL auf seiner homepage. Einen Shuttleservice wird es aufgrund einer Baustelle nicht geben.

Wer mit dem Auto anreist - mit gut 1.500 Bochum-Fans ist zu rechnen – fährt über die A2 aus Richtung Dortmund kommend bis zum Autobahnkreuz Bielefeld und dort auf die A 33 Richtung Osnabrück bis zur neuen Ausfahrt Nr. 19 Bielefeld-Zentrum. Dort setzt die Wegweisung über den OWD, Stapenhorststraße, Wertherstraße und Voltmannstraße zu den Parkplätzen an der Universität ein.

Einschränkungen bei der Anreise mit Bussen und Neunsitzern

Für Busse und 9-Sitzer gilt, so der VfL: Aufgrund der Vollsperrung der Schloßhofstraße im Bereich zwischen Melanchthonstraße und Zuwegung Gästeeingang können Busse und Neunsitzer nicht in der Schloßhofstraße geparkt werden. Ausschließlich Busse und Neunsitzer der Gäste können ersatzweise in der Drögestraße geparkt werden. Fußläufig ist der Gästeeingang in 5 Minuten erreichbar. PKW werden von der Polizei abgewiesen.

Die dringende Empfehlung für die Anfahrt zum vorgesehenen Parkbereich lautet: Jöllenbecker Straße – links in die Voltmannstraße – links in die Kurt-Schumacher-Straße – links in die Jakob-Kaiser-Straße - rechts in die Schloßhofstraße - links in die Drögestraße. Die außerkraftgesetzten Hinweisschilder auf die Busparkplätze der Schüco-Arena sind nicht zu beachten, da diese baustellenbedingt nicht erreicht werden können. Für die Anreise sollte entsprechend mehr Zeit (ca. 20 Minuten) eingeplant werden.

Parken:Aufgrund der geringen Parkplatz-Kapazitäten in unmittelbarer Stadionnähe (Wohngebiet) wird das Großraum-Parkhaus an der Bielefelder Universität empfohlen. Von den Uni-Parkplätzen können Besucher die Schüco-Arena zu Fuß (15 Min.) oder mit der Stadtbahn-Linie 4 (Eintrittskarte gilt als Fahrausweis; Haltestelle: „Graf-von-Stauffenberg-Straße“) erreichen. Busse hingegen sollen direkt am Stadion parken und werden von der Polizei eingewiesen.