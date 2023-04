VfL Bochum: Entscheidung für Jordi Osei-Tutu "nicht die Glücklichste"

Bochum. Der VfL Bochum kassiert gegen den VfL Wolfsburg eine 1:5-Packung. Trainer Thomas Letsch gibt sich nach dem Spiel sehr selbstkritisch.

Das erlebt man in der Bundesliga wohl selten. Mit 1:5 (0:3) ging der VfL Bochum nach einer desaströsen ersten Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg unter. Und die Ostkurve im Ruhrstadion sorgte für ohrenbetäubenden Lärm, als würde sie erschöpften Siegern huldigen. Als die enttäuschten und im Spiel enttäuschenden Bochumer Profis zum Stehplatz-Bereich gingen, sangen die Fans „Es gibt nur eine Sache, die uns am Leben hält. Der VfL aus Bochum, der geilste Klub der Welt.“ Sie wurden immer lauter. Später stimmten sie die Spieler auf das nächste schwere Heimspiel ein: das Derby gegen Borussia Dortmund am kommenden Freitag (20.30 Uhr).