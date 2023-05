VfL Bochum: Fans feiern Villis, Kaenzig und eine Vereinslegende

Berlin. Mehr als 10.000 Fans haben den VfL Bochum nach Berlin begleitet. Am Vorabend lässt sich auch die Führung in der Fankneipe blicken.

Nicht nur die angespannte Tabellensituation eint die beiden Bundesligisten Hertha BSC und den VfL Bochum. Auch die Farben sind es. Blau und weiß sind allüberall am und ums Olympiastadion in Berlin am frühen Samstagmittag zu sehen. So fällt es schwer vorherzusagen, wie viele Bochumer Fans später im Stadion sein werden. Auf 10.000 plus X haben sich die Berichterstatter und die Medienabteilung des VfL zunächst geeinigt. Die Zahl der Besucher am Abend zuvor in der Fankneipe des Bochumer Fanclubs „Bochumer Botschaft“ zu schätzen fiel da schon wesentlich leichter. Es waren bis zu 250, die gegen 0 Uhr von der Polizei den Hinweis erhielten, doch etwas leiser zu sein.