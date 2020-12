VfL Bochum: Gamboa und Soares droht die fünfte Gelbe Karte

Bochum Bislang ist der VfL Bochum von Verletzungen weitestgehend verschont geblieben. Zwei wichtigen Spielern droht eine Sperre

Die Aufgaben werden nicht leichter für den VfL Bochum. Zum Start ins neue Jahr geht es am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 (13 Uhr/Sky). Der aktuelle Tabellenzehnte hat seine beiden letzten Spiele klar gewonnen. 2:0 hieß es gegen Würzburg, gar 4:0 gegen den derzeitigen Dritten Greuther Fürth. Da kann es dem VfL Bochum nur helfen, dass wohl alle Stammkräfte einsatzfähig sein werden.

„Stand Mittwochmittag können alle, die gegen Mainz gespielt haben, auch gegen Darmstadt spielen“, sagte VfL-Trainer Thomas Reis. „Sie haben bis zum Spiel noch zwei weitere Einheiten“, sagte Reis. „Das müsste reichen.“

Soares und Gamboa mit vier Gelben Karten

Gibt es bis zum Samstag keine weiteren Ausfälle, könnte Reis somit die gleiche Formation wie beim Sieg nach Elfmeterschießen in Mainz bringen. Zuletzt hatte Reis in der Liga indes nur kleinere Änderungen in der Startformation vorgenommen, beziehungsweise vornehmen müssen. Einmal musste er dabei im defensiven Mittelfeld wechseln, weil Losilla nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt war. Aktuell haben die beiden Außenverteidiger Cristian Gamboa und Danilo Soares je vier Gelbe Karten gesammelt. Da ist es nur eine Frage der Zeit, bis da die fünfte Karte dazukommt und dann die entsprechende Sperre.

Darüber hinaus sind die Bochumer durch die erste Saisonphase recht gut hindurch gekommen was Sperren oder Verletzungen von Spielern anbelangt.

Länger verletzt waren zu Saisonbeginn Tom Weilandt und Saulo Decarli. Weilandt ist jetzt schon länger wieder im Mannschaftstraining, ebenso Decarli. Er wird allerdings auch gegen Darmstadt noch nicht zum Kader gehören. „Er macht zwar im Training einen guten Eindruck“, sagte Reis. „Aber es wird noch dauern, bis er wieder in der Liga spielen kann. Training und Spiel sind ein himmelweiter Unterschied. Für Saulo Decarli wäre es gut, wenn wir ein Testspiel absolvieren können, das können wir aber nicht.“ Stattdessen geht es ja nun bereits in der 2. Bundesliga weiter.

Reis warnt vor spielstarkem Gegner

Definitiv ausfallen werden dabei Tarsis Bonga, Vasileios Lampropoulos und Soma Novothny. Bonga hat weiterhin Probleme an der Patellasehne, Lampropoulos hatte sich gegen Hannover verletzt, Novothny am Dienstag im Training.

Wie gewohnt hat Reis mit seinem Trainerteam die Mannschaft mit verschiedenen Videosequenzen auf den kommenden Gegner vorbereitet. Durchaus häufiger werden dabei auch Serdar Dursun und Tobias Kempe zu sehen gewesen sein. Dursun hat bereits neun Tore erzielt und ist damit Darmstadts bester Angreifer. Kempe, der Sohn des ehemaligen VfL-Spielers Thomas Kempe, bringt es derzeit auf sieben Tore und sieben Vorbereitungen. Damit ist er ligaweit der beste Vorbereiter.

„Darmstadt ist mehr als Serdar Dursun und Tobias Kempe“, sagte Reis. „Wenn man Darmstadt spielen lässt, bekommt man Probleme. Das hat man im Spiel gegen Fürth gesehen, das sie 4:0 gewonnen haben. Serdar Dursun wird uns sicher eine Menge Arbeit machen. Aber wir haben auch zwei Innenverteidiger, die körperlich gut dagegen halten können. Die Zweikampfintensität wird auch in diesem Spiel wichtig sein.“