VfL Bochum: Geburtstagsmann Anthony Losilla - "Ein geiler Sieg"

Bochum. Der VfL Bochum beendet beim 1. FC Köln die Negativserie - und präsentiert sich währenddessen und nachher als Einheit. Die Stimmen.

In der Mitte des Kölner Rasens versammelte sich die Mannschaft im Kreis, hörte ein freudvolles „Auswärtssieg“ von den 4700 Anhängern des VfL Bochum, hörte Anthony Losilla, wie er in der Mitte auf seine Kollegen einredete. „Ich habe den Jungs nochmal gratuliert für die tolle Leistung“, sagte der Kapitän wenig später in der Interviewzone. Natürlich bestens gelaunt: Losilla wurde am Freitag 37, „ein schöneres Geschenk hätten mir die Jungs nicht machen können. Es war ein geiler Sieg.“

Losilla ging voran. Er hielt auch die Ansprache vor dem Spiel, verriet Thomas Letsch. Er führte sein Team laut-, lauf- und zweikampfstark zum 2:0 beim 1. FC Köln nach zuvor vier Niederlagen ohne Treffer. Es war der zweite Auswärtssieg der Saison, ein Sieg der Leidenschaft. „Wir haben als Einheit agiert, jeder wollte das Tor verteidigen“, meinte Stürmer Philipp Hofmann. „Jeder ist für jeden gelaufen, heute kann man keinen herausheben“, meinte Kevin Stöger. Und Trainer Thomas Letsch erklärte nach „Wir wollen euch kämpfen-Sehen“-Forderungen der Fans vor einer Woche gegen Schalke: „Ich denke, dass jeder heute gesehen hat, dass die Jungs kämpfen. Sie haben sich reingeschmissen, hatten Spaß, das Tor zu verteidigen. Das hat mich gefreut. Zudem hat mich gefreut, dass wir auch Fußball gespielt haben.“

VfL Bochum: Diesmal auch mit dem Matchglück

Es war „für mich ein verdienter Sieg“, meinte Letsch, es war auch ein Sieg mit dem Quäntchen Matchglück, das zuletzt fehlte, vielleicht: eben nicht verdient erarbeitet wurde wie am Freitag in Köln. Beim frühen Elfmetertor etwa, herausgeholt von Christopher Antwi-Adjei, der über Timo Hübers Bein fiel: „Der Trainer hat immer wieder gesagt, dass wir in die Box ziehen sollen. Dann sieht man, was dabei herauskommen kann“, sagte Antwi-Adjei und fügte schmunzelnd an: „Und Kevin ist dann halt eiskalt.“ Stöger traf vom Punkt, der Ball rutschte unter Torwart Marvin Schwäbe durch. Gegen Dortmund im Pokal verwandelte er „souverän“, so Stöger selbst, „heute hatte ich etwas Glück. Ich hatte zwei Gedanken im Kopf, die Kölner Fans waren schon sehr laut, da schluckt man schonmal. Aber das ist egal, er war drin, wir haben drei Punkte geholt. Wir haben heute den VfL gesehen, den man sehen muss, jeder hat sich reingehauen.“

Kevin Stöger lässt sich nach seinem verwandelten Strafstoß feiern. Foto: firo

In der Trainingswoche sei es schon zur Sache gegangen, es gab „Diskussionen, es war Feuer drin, so muss es auch sein und weitergehen“, meinte der erleichterte Österreicher. Erhan Masovic machte dann das 2:0 in Minute 76 nach einer Freistoß-Variante mit einem flachen, aber abgefangenen Pass auf Asano. Nicht großartig einstudiert, verriet Letsch, sondern eine Sache der Mannschaft, initiiert von Stöger. „Wir brauchen Spieler, die Verantwortung übernehmen, Typen. Die habe ich heute gesehen“, so Letsch.

Die Variante gelang zwar nicht direkt, aber irgendwie kam der Ball dann über Philipp Hofmann zu Erhan Masovic. Der Verteidiger, der ebenso wie Ivan Ordets defensiv aufräumte ohne Gnade, erzielte bereits sein drittes Saisontor – Rang zwei in der vereinsinternen Schützenliste.

Auch für Dominique Heintz war es ein ganz besonderer Tag. Nach viereinhalb Monaten kam er nach der Pause für Danilo Soares, den ebenso Magen-Darm-Probleme plagten wie den später ausgewechselten Konstantinos Stafylidis, in die Partie. Dabei liegt seine Frau seit Mittwoch hochschwanger in einem Wittener Krankenhaus, das Baby kann „jeden Moment“ zur Welt kommen. „Ich habe mein Auto dabei, ich bin bereit. Meine Frau hat mir gesagt, ich soll unbedingt mitfahren nach Köln“, sagte der Ex-Kölner.

Konkurrenz des VfL Bochum muss jetzt nachlegen

Heintz war sofort präsent, „ich habe mich im Training wieder herangearbeitet. Aber es war heute eine Leistung der Mannschaft, darum ging es.“ Jetzt könne das Baby ja kommen, meinte er noch strahlend, und auch Trainer Letsch war voll des Lobes: „Dominique hat sehr abgezockt gespielt. Wenn man dann noch weiß, dass seine Frau minütlich ein Kind bekommen kann, Hut ab.“

Im Kölner Schneetreiben verfolgt Bochums Takuma Asano Kölns Florian Kainz. Foto: dpa

Jetzt gelte es, so weiterzumachen, im Training wie im Spiel, meinten – eben alle. Philipp Hofmann etwa: „Es fällt schon eine Last ab, das tut richtig gut. Aber wir dürfen uns nicht ausruhen.“

Zunächst muss die Konkurrenz nachlegen: Bochum ist über Nacht zunächst Vierzehnter mit 22 Punkten. Hertha (20), Stuttgart, Hoffenheim und Schalke (alle 19) spielen noch. Der VfL ist in einer Woche wieder daheim gefordert, am Samstag gegen das Champions-League-Team RB Leipzig (15.30 Uhr/Sky).

