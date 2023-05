VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen: Fan-Infos, Tickets, TV – alle News im Liveblog

Bochum. Der VfL Bochum kann am Samstag gegen Bayer Leverkusen den Klassenerhalt in der Bundesliga klarmachen. Alles News zum Abstiegskampf im Liveblog.

Der VfL Bochum trifft am Samstag im letzten Bundesliga-Spiel der Saison auf Bayer Leverkusen . Anstoß im Vonovia Ruhrstadion ist um 15.30 Uhr. Sky zeigt die Partie live..

. Anstoß im ist um 15.30 Uhr. zeigt die Partie live.. Für den VfL Bochum ist zum Saisonfinale alles möglich: Klassenerhalt , Relegation , direkter Abstieg . Die Mannschaft von Trainer Thomas Letsch muss genau schauen, was die Konkurrenz macht. Das 1:1 bei Hertha BSC am vergangenen Samstag könnte am Ende Gold wert sein.

ist zum Saisonfinale alles möglich: , , direkter . Die Mannschaft von muss genau schauen, was die Konkurrenz macht. Das 1:1 bei Hertha BSC am vergangenen Samstag könnte am Ende Gold wert sein. Im Ruhrstadion kann sich der VfL Bochum der gewohnten Unterstützung seiner Fans sicher sein. Mehr noch: Die Ultras haben zu einem Fanmarsch aufgerufen.

kann sich der der gewohnten Unterstützung seiner Fans sicher sein. Mehr noch: Die haben zu einem aufgerufen. Der VfL Bochum und Bayer Leverkusen werden vor 25.000 Zuschauern spielen, die Partie ist ausverkauft. Die Werkself bringt 2500 Fans mit an die Castroper Straße.

Das Tor von Keven Schlotterbeck zum 1:1 bei Hertha BSC könnte für den VfL Bochum noch ein ganz besonders wichtiges werden. Foto: Firo

Der VfL Bochum steht gerade mit 32 Punkten auf dem Relegationsplatz 16. Schalke 04, das am Samstag bei RB Leipzig spielt, hat einen Punkt weniger, aber die um einen Treffer bessere Tordifferenz (minus 34 im Vergleich zu Bochums minus 35). Holt Schalke in Leipzig einen Punkt, während Bochum gegen Leverkusen verliert, steigt der VfL ab. Bleibt Schalke punktlos, ist zumindest die Relegation sicher. Der vor dem VfL punktgleich platzierte VfB Stuttgart hat die deutlich bessere Tordifferenz (minus 12), würde also bei gleicher Punktausbeute gegen die TSG Hoffenheim wie Bochum gegen Leverkusen sicher in der Liga bleiben.

Die Ultras Bochum hatten schon beim Auswärtsspiel am vergangenen Samstag bei Hertha BSC Berlin für Aufsehen gesorgt. Mit dem Verteilen von tausenden Motto-Schals mit der Aufschrift „Alles für Stadt und Verein“ gegen eine Spende sorgten sie für ein tolles Bild unter den 12.000 mitgereisten Anhängern des VfL Bochum. Auch zum letzten und entscheidenden Spieltag gegen Bayer Leverkusen haben sie sich wieder etwas einfallen lassen. Bereits um 12 Uhr wollen sich die Anhänger auf dem Rathausvorplatz in der Bochumer Innenstadt versammeln. Danach soll es gemeinsam in Richtung Stadion gehen. Alle Fans sollten möglichst in einem VfL-Trikot erscheinen.

VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen – gibt es noch Tickets?

Nein, die Partie ist ausverkauft. Fans des VfL Bochum konnten maximal zwei Tickets pro Person ordern. Auch Bayer Leverkusen wird den Gästeblock komplett belegen: Alle 2500 Tickets für die letzte Partie der Saison hat der Werksklub verkauft. Die Leverkusener können mit einem Sieg noch ihre Teilnahme am Europapokal in der neuen Saison sichern.

Der VfL Bochum hofft auf den Klassenerhalt, Trainer Thomas Letsch natürlich auch. Foto: Firo

VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen – so sehen Sie das Spiel im TV

Die wichtigste Info für alle Fans des VfL Bochum und von Bayer Leverkusen: Das Bundesligaspiel wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Dafür im traditionellen Zuhause des Samstag-Fußballs: auf Sky. Spielbeginn ist um 15.30 Uhr, die Sky-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr. Ab 14 Uhr überträgt Sky allerdings schon. An diesem Samstag werden alle Spiele übrigens zeitgleich angepfiffen.

