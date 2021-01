VfL Bochum: Gegen Nürnberg kehrt Gamboa ins Team zurück

Bochum Beim VfL Bochum hat die Vorbereitung auf das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg begonnen. Mit dabei sind wieder besondere Trainingsgäste.

Beim VfL Bochum hat die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg begonnen. Am Dienstag bat Trainer Thomas Reis das Team einmal zum Training, am Mittwoch folgen dann zwei Einheiten. Weil weiter einige Spieler verletzt fehlen, Moritz Römling und Lars Holtkamp ausgeliehen sind und dazu Stelios Kokovas den Verein verlassen hat, gibt es wieder besondere Trainingsgäste.

Weiterhin darf das Talentwerk, die Nachwuchsabteilung des VfL Bochum, nicht regulär trainieren. Dass Spieler der A-Jugend bei den Profis mittrainieren ist schon fast normal. Sie sind daher ja auch in der Corona-Testung.

Boboy und Ernst sind derzeit fest dabei

„Es sind Verthomy Boboy, Tjark Ernst, Henry Kree, Luis Hartwig, Gabrial Cavar, Niko Petritt und Tolga Özdemir“, sagte Reis. „Boboy ist fest als Innenverteidiger dabei. Er war ja zuletzt auch im Spieltagskader. Auch, weil Vasileios Lampropoulos weiter ausfällt. Er hat sich das durch gute Leistungen im Training verdient. Er darf jetzt aber nicht selbstzufrieden sein. Er soll alles weiter aufsaugen, aber auch weiter intensiv arbeiten.“

Torwart Tjark Ernst ist derzeit fest dabei, weil Patrick Drewes, die nominelle Nummer zwei hinter Stamm-Torhüter Manuel Riemann, verletzt ist. Ähnlich sieht es bei Luis Hartwig aus. „Ihn nehmen wir in dieser Woche weiter mit dazu“, sagte Reis, „weil Stürmer Soma Novothny noch länger ausfällt.“ Novothny hatte sich im Training am Oberschenkel verletzt.

Gamboa kehrt ins Team zurück

Gefehlt hatte zuletzt auch Cristian Gamboa. Er hatte sich im Spiel gegen Darmstadt die fünfte Gelbe Karte abgeholt, fehlte gegen Regensburg gesperrt. Wahrscheinlich ist, dass er nun gegen den 1. FC Nürnberg wieder für Herbert Bockhorn ins Team zurückkehrt. „Er hat ja vor seiner Sperre gut gespielt“, sagte Reis. „Die Frage ist, ob man Herbert Bockhorn dennoch auf dem Platz lässt. Er hat als Einwechselspieler in der Offensive überzeugt und wäre daher durchaus eine Option.“

Noch keine Option ist Saulo Decarli, auch wenn er laut Reis „weiter Fortschritte“ macht. „Aber er war sehr lange raus. Entsprechend dauert es lange, bis er wieder auf dem richtigen Leistungsstand ist.“ Sein bislang letztes Spiel für den VfL Bochum hat er am 1. März 2020 beim 4:4 gegen den SV Sandhausen absolviert. Danach und bis jetzt fehlte er verletzt. Zumindest trainiert er jetzt ja schon wieder länger mit der Mannschaft.

Bella-Kotchap und Leitsch bleiben gesetzt

Auf dem Weg zurück ins Team muss er aber zuerst richtig fit werden und dann Reis davon überzeugen, ihn für Armel Bella-Kotchap oder Maxim Leitsch zu bringen. Die beiden jungen Innenverteidiger machen ihre Sache derzeit aber gut bis sehr gut. Daran ändert auch nichts der Aussetzer von Bella-Kotchap gegen Regensburg. In der Schlussphase misslang ihm im Zweikampf gegen Andre Becker ein Klärungsversuch. Becker aber konnte die Chance nicht nutzen, Riemann hielt, es blieb beim 1:0 für Bochum.

Diese Szene wird beim Videostudium in dieser Woche auch zu sehen gewesen sein. „Über den Sieg in Regensburg bin ich natürlich froh“, sagte Reis. „Aber es gibt weiterhin Dinge, die wir besser machen können. Der letzte Pass bleibt daher in dieser Woche beim Training ein Thema, ebenso weiterhin die richtige Besetzung des Strafraums.“ Das Hauptaugenmerk bei der Trainingsarbeit und dem Videostudium liegt längst auf Nürnberg. „Auch Nürnberg ist individuell stark besetzt“, sagte Reis. „Da müssen wir erneut hellwach sein. Sie spielen viel über Manuel Schäffler und gehen auf den zweiten Ball, weil er die Bälle gut ablegt.“

Zweitliga-Vergleich geht klar an den VfL

Schäffler ist aktuell mit sechs Toren bester Nürnberger Angreifer. Ihm folgen Felix Lohkemper mit vier Toren und Robin Hack mit drei Toren. Bester Vorbereiter der Nürnberger ist Lohkemper. Er war an fünf weiteren Treffern beteiligt.

Die Nürnberger stehen derzeit so da, wie die Bochumer zum ähnlichen Zeitpunkt der Vorsaison. Sie haben 20 Punkte, haben fünf Spiele gewonnen, fünf verloren, fünf Unentschieden gespielt. Das reicht für Platz zwölf. Am vergangenen Spieltag kamen sie im Heimspiel gegen den Hamburger SV zu einem 1:1. Davor verloren sie mit 0:2 in Heidenheim, davor gewannen sie mit 1:0 gegen Aue.

Von den bislang 14 Spielen beider Teams in der 2. Bundesliga gegeneinander haben die Bochumer nur ein einziges verloren. Das war am 21. September 2017. Leichter macht das die Vorbereitung für die Bochumer aber nicht.