VfL Bochum geht am und im Ruhrstadion in Quarantäne

Zu sehen ist es nicht, dass Thomas Reis ungeduldig auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der 2. Bundesliga wartet. Der Trainer des VfL Bochum hat sich am Donnerstagnachmittag VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz zu einer Telefonkonferenz mit Journalisten eingefunden. Zu hören ist es aber schon, dass Reis es gut findet, wieder über Fußball spielen und nicht nur über Fußball mit Abstand trainieren sprechen zu dürfen.

Er sei froh, dass die Entscheidung der Politik so gefallen sei, lässt er wissen. Und dann ist er schon wieder fast im Spieltagsmodus. Am Samstag, 16. Mai, wird es ab 13 Uhr für den VfL im Ruhrstadion ohne Zuschauer gegen den 1. FC Heidenheim gehen. Vorher gehen Mannschaft, Trainer und Betreuer des Zweitligisten eine Woche in Quarantäne. Der VfL-Tross wird sie im und am Ruhrstadion verbringen. Wie erwartet geht es ins nahe dem Stadion gelegene Hotel. Trainiert wird wie bereits bisher im Stadion und dem oberen Trainingsplatz.

Fokus auf Elf gegen Elf

Trainiert wird vor allem wieder Elf gegen Elf. „Darauf wird jetzt der Fokus liegen“, sagt Reis. Bisher durfte ja nur in Kleingruppen trainiert werden. Das sei durchaus gut für offensive Abläufe, aber Zweikämpfe seien halt nicht möglich gewesen. Bekommt der VfL das Okay von den Gesundheitsbehörden, geht es wahrscheinlich bereits am Freitag ins Mannschaftstraining. „Wir wollen uns gezielt auf Heidenheim vorbereiten“, sagt Reis.

Das sei durchaus möglich. Auch wenn es keine aktuellen Spielszenen des Gegners gebe. „Heidenheim wird wohl seine Taktik nicht verändert haben. Wir wollen wieder aktiv gegen sie verteidigen und sie so bespielen, wie wir sie in dieser Saison bislang kennengelernt haben.“

Vitaly Janelt hat Rückenprobleme

Stand Donnerstag kann Reis dabei bis auf Vitaly Janelt mit allen Akteuren planen. Auch Torwart Manuel Riemann, der zuletzt mit dem Training aussetzte, ist dabei. Reis hat 26 Feldspieler und vier Torhüter im Training. Darunter sind unter anderem auch die A-Jugendlichen Lars Holtkamp und Torwart Tjark Ernst. „Bei Manuel Riemann war es eine reine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Reis. „Bei Vitaly Janelt hoffe ich aber auch, dass er in der kommenden Woche ins Training zurückkehrt. Er hat Rückenprobleme, die offensichtlich daher kommen, dass er einen Beckenschiefstand hat.“

Den Coronavirus hat er nicht. Genau wie alle seine Mitspieler sowie Trainer und Betreuer des VfL. „Wir hatten letzte Woche den ersten Test“, sagt Schindzielorz. „Da war alles negativ. Genau wie beim zweiten Test, der am Montag stattgefunden hat. Einen Tag vor dem Spiel gegen Heidenheim, also am Freitag, wird es dann noch einen Test geben.“