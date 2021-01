VfL Bochum hofft auf das Ende einer langen Durststrecke

Bochum. Der VfL Bochum startet am Donnerstag beim FC St. Pauli in die Zweitliga-Rückrunde. Das Ziel der Bochumer: den Aufstiegsplatz verteidigen.

Sie waren unzufrieden mit diesem 1:1 in Sandhausen am letzten Hinrunden-Spieltag, die Profis des VfL Bochum. Auch ihr Trainer. Genau diese Mentalität wertet Thomas Reis als „ein wichtiges Zeichen. Die Mannschaft will gewinnen.“ Immer. Auch beim FC St. Pauli zum Abschluss des 18. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Sky).

Reis und seine Spieler wissen, dass sie mit Platz zwei nach der Hinrunde die Aufstiegshoffnungen geschürt haben. Dass sie nun verteidigen müssen, was sie sich mit Leidenschaft, Teamgeist und oft auch attraktivem Fußball selbst erarbeitet haben. Und sie wissen, dass sie dafür gegen jeden Gegner „alles investieren müssen“, wie Reis ständig predigt.

FC St. Pauli steckt tief im Abstiegskampf

Das gilt beim FC St. Pauli seit jeher. Sieben Jahre liegt der letzte Erfolg des VfL am Millerntor bereits zurück. Und das aktuelle Tabellenbild trügt. Der Kiez-Klub steckt zwar noch tief im Abstiegskampf, ist aber im Aufwind. St. Pauli hat vier Spiele in Folge nicht verloren und zuletzt in Hannover (3:2) und gegen Jahn Regensburg (2:0) gewonnen.

Auch dank Guido Burgstaller. Der 31-Jährige, der Ende September nach dreieinhalb Jahren beim FC Schalke 04 zum Kiez-Klub wechselte, feierte nach einer mehr als zweimonatigen Pause wegen einer Verletzung an den Nieren zu Jahresbeginn sein Comeback. „Der kommt zurück und pfeffert vom ersten Spiel an 70, 80 Minuten raus“, schwärmt sein Trainer Timo Schultz über Burgstallers Kämpferqualitäten. Der Stürmer erzielte in diesem Jahr ebenso bereits zwei Treffer wie der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Winterzugang Omar Marmoush.

VfL Bochum seit fünf Ligaspielen unbesiegt

Aber der VfL Bochum reist ja auch mit breiter Brust nach Hamburg. Der VfL ist seit fünf Ligapartien unbesiegt (vier Siege, ein Remis), will es besser machen als im Hinspiel (2:2) und Rang zwei behaupten, betont Reis. Dabei wird er eine Änderung in der Startelf vornehmen: Für Milos Pantovic wird der schnelle Linksaußen Gerrit Holtmann von Beginn an stürmen. . Für ihn spielt erneut Herbert Bockhorn.