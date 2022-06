VfL Bochum holt Rechtsverteidiger Saidy Janko

Bochum. Nächster Zugang für den Bundesligisten VfL Bochum: Von Real Valladolid kommt der 26-jährige Rechtsverteidiger Saidy Janko ins Ruhrgebiet.

Zugang Nummer fünf für den Bundesligisten VfL Bochum: Vom spanischen Erstliga-Aufsteiger Real Valladolid kommt Rechtsverteidiger Saidy Janko. Die Bochumer leihen den 26-Jährigen für ein Jahr aus, der Leihvertrag enthält aber eine Kaufoption. Janko ist Nationalspieler Gambias.

Schindzielorz über VfL-Zugang: "Ist im besten Fußballeralter"

"Saidy Janko wird den Konkurrenzkampf auf unserer Außenbahn sehr beleben. Er ist im besten Fußballeralter, verfügt über Geschwindigkeit sowie Athletik und kennt aufgrund seiner Vita die Anforderungen auf höchster nationaler Fußballebene. Sein internationaler Background wird bei der Integration im Mannschaftskreis sicher hilfreich sein", sagte VfL-Sportgeschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

Was Schindzielorz meint: Janko, geboren und aufgewachsen in der Schweiz, spielte vor seiner Zeit in Spanien bereits in England (Nottingham Forerst, FC Barnsley, Bolton Wanderers und Manchester United/Jugendakademie), Portugal (FC Porto), Frankreich (AS St. Etienne), Schottland (Celtic Glasgow) und in der Schweiz (FC Zürich, Inter Club Zürich, Young Boys Bern). Titel gewann Janko mit Celtic (schottischer Meister) und Bern (Double in der Schweiz). Der VfL Bochum ist bereits sein zehnter Verein.

VfL-Zugang Janko: "Riesige Stimmung in einem echt coolen Stadion"

"Ein Traditionsverein mit einem echt coolen Stadion, wo eine riesige Stimmung herrscht", sage Janko über den VfL und ergänzt: "Die Vorfreude aufs Team ist groß, ebenso wie die Neugierde auf die Bundesliga. Das zweite Jahr im Oberhaus wird vermutlich schwieriger als das erste, aber ich bin positiv gestimmt, dass wir es packen werden." Er selbst würde sich Spielzeit erhoffen.

Vor Janko hatten die Bochumer bereits Philipp Hofmann (Stürmer, Karlsruher SC), Jacek Goralski (defensives Mittelfeld, Kairat Almaty), Kevin Stöger (offensives Mittelfeld, FSV Mainz 05) und Jordi Osei-Tutu (rechter Verteidiger, FC Arsenal U23) verpflichtet. Für Osei-Tutu und Stöger ist es eine Rückkehr.

