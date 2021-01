VfL Bochum: Holtkamp steht vor Leihe zum Wuppertaler SV

Bochum. Der VfL Bochum verkleinert in der Winterpause seinen Kader. Für ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs geht es in die Regionalliga.

Mit dem neuen Jahr öffnet auch das Transferfenster im deutschen Profifußball wieder für einen Monat. Neuzugänge sind beim zuletzt stark auftrumpfenden Tabellenvierten VfL Bochum, der zum Auftakt am Samstag den SV Darmstadt 98 im Vonovia-Ruhrstadion empfängt (13 Uhr, Sky), in diesem Winter nicht zu erwarten. Akuten Handlungsbedarf aus sportlichen Gründen wie im Vorjahr, als Vasileios Lampropoulos und Robert Zulj den VfL verstärkten, gibt es diesmal nicht; und finanziell ist der Spielraum ohnehin auf ein Minimum begrenzt. Mindestens einen Abgang indes wird es geben.

Mehr News und Hintergründe zum VfL Bochum

Der erste Wechsel steht bereits am Neujahrstag so gut wie fest: Lars Holtkamp soll bis zum Saisonende beim Regionalligisten Wuppertaler SV spielen. Wie RevierSport zuerst berichtete, will der VfL den 19-Jährigen für ein halbes Jahr an den Viertligisten ausleihen. Bestätigen konnte Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz den Deal zwar noch nicht. Richtig sei, dass es Gedanken gebe, den einen oder anderen Spieler auszuleihen, damit er sich mit mehr Spielpraxis besser weiterentwickeln könne, sagte Schindzielorz bei der Pressekonferenz zur Mittagszeit an Neujahr. „Aber Stand jetzt ist noch nichts zu 100 Prozent entschieden.“

VfL Bochum: Bei Holtkamp sind nur noch Details zu klären

Nach Informationen dieser Redaktion sind aber bei der geplanten Leihe von Lars Holtkamp zum Wuppertaler SV nur noch Details zu klären, so dass der „Sechser“ alsbald beim abstiegsgefährdeten Klub trainieren dürfte.

Holtkamp ist ein Talent aus dem eigenen Nachwuchs, der seit Kleinauf für den VfL spielt. Als Kapitän der U19 empfahl er sich bereits in der Vorsaison beim Zweitligisten. Er durfte nach dem ersten Lockdown wegen der Coronakrise in der vergangenen Saison permanent bei den Profis mittrainieren und unterschrieb dann seinen ersten Profivertrag (bis 2022). In dieser Saison kam er aber erst auf einen Pflichtspiel-Einsatz. In der ersten Pokalrunde feierte er sein zehnminütiges Profidebüt gegen den FV Engers.

Große Konkurrenz beim VfL Bochum wegen Losilla und Tesche

Die Konkurrenz im defensiven Mittelfeldzentrum, seiner Stammposition, ist noch zu groß für den 19-Jährigen. Kapitän Anthony Losilla und Routinier Robert Tesche sind dort derzeit gesetzt, auch Raman Chibsah, Erhan Masovic und Thomas Eisfeld stehen in der Hierarchie noch vor Holtkamp. Eine U23 gibt es seit Jahren nicht mehr beim VfL, und aufgrund der vielen Spiele in kurzer Zeit – allein sechs Partien stehen im Januar an – wird es auch kaum Testspiele geben bis zum Sommer. Daher ist es auch der Wunsch von Trainer Thomas Reis, dass ein Talent wie Holtkamp bei einem anderen Klub Spielpraxis erhält.

Ob weitere Spieler bei einem Viert- oder Drittligisten oder im Ausland unterkommen bis Ende Januar, wenn das Transferfenster wieder schließt, ist offen. Kandidaten für eine Leihe sind etwa Verteidiger Stelios Kokovas und Flügelstürmer Baris Ekincier, die praktisch keine Einsatzchance haben.