VfL Bochum in Insolvenz-Gefahr: Das sagt Klub-Legende Wosz

Dariusz Wosz hat noch die große Hoffnung, dass der Spielbetrieb bald wieder aufgenommen werden kann. Sollte das nicht der Fall sein, droht dem VfL Bochum - ebenso wie sechs weiteren Fußball-Zweitligisten sowie einem Bundesligisten, bereits im Mai die Zahlungsunfähigkeit.

"Ich mache mir natürlich große Sorgen um den VfL", sagt Klublegende Wosz. Der 50-Jährige betont: "Es wird auch anderen Vereinen so gehen. Die Krise kann für einige Kubs katastrophal sein. Und ich hoffe nicht für den VfL Bochum."

Bilder aus besseren Zeiten: Dariusz Wosz traf 1997 zum 4:1 für den VfL Bochum im Uefa-Cup-Spiel gegen den FC Brügge. Foto: imago

Der Klub beschäftige sich schon seit Woche mit dieser Thematik, hatte Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig hatte am Samstag gesagt: "Die Insolvenz wäre ein Szenario, wenn keine der Maßnahmen von Vereins- oder Ligaseite greifen würde, quasi ein Worst-Worst-Case-Szenario. Wir tun derzeit und zukünftig alles dafür, dass dieses Szenario nicht eintreten wird“, erklärte Kaenzig.

Wosz: "Wenn nicht mehr gespielt wird, werden viele kaputtgehen"

Die Deutsche Fußball-Liga plant derzeit eine Fortsetzung der Saison im Mai. Dafür müssten die Politik und die Gesundheitsbehörden aber erst einmal ihre Erlaubnis geben. "Falls zwei oder drei Monate gar nicht mehr gespielt wird, werden viele kaputtgehen, weil dann die Fernsehgelder fehlen", sagt Wosz.

Er will nicht ausschließen, dass noch deutlich mehr Klubs in Gefahr sein könnten. "Vielleicht sind am Ende auch nicht nur sieben Vereine in der 2. Liga betroffen, sondern fast alle." An das für den VfL schlimmste Szenario mag er allerdings derzeit noch nicht denken. "Noch ist es nicht so weit", sagt Wosz. "Ich hoffe auf den Mai."