VfL Bochum: Irre! Takuma Asano wirbt nun für Schokolade

Bochum. Der Biss in einen Schokotaler machte ihn in ganz Deutschland berühmt. Auch in Japan wirbt der Stürmer des VfL Bochum nun für Schoki.

Er zeigt Humor und Geschäftssinn: Vor knapp zwei Wochen hatte Takuma Asano für viel Aufsehen gesorgt. Als der Stürmer des VfL Bochum ungeniert in einen Schokoladentaler biss, den Fans aus Protest gegen einen DFL-Investor während des Spiels gegen Union Berlin auf den Rasen geworfen hatten, sorgte das in ganz Deutschland für Erheiterung. Zumal der Energieschub Asanao in den Folgeminuten zu einem der besten Spieler beim Bochumer 3:0-Sieg werden ließ. „Der Geschmack war nicht gut, aber das war nicht wichtig“, sagte Asano nach dem Spiel.

Nun isst der 29-Jährige wieder Schokolade. Und diese scheint ihm besser zu schmecken. Auf seinen Social-Media-Kanälen wirbt der japanische Nationalspieler für einen Süßwarenhersteller aus seinem Heimatland. Selbst nennt er sich „Chocolate Boy”, auf einem Werbebild hält er lächelnd eine Tafel Schokolade in die Kamera. „Sie enthält viel Kakaopolyphenole, so dass sogar Sportler sie mit ruhigem Gewissen essen können“, schreibt er dazu. Und fast 15.000 seiner Follower auf Instagram gefällt das Versprechen von „Süße und Gesundheit“…

VfL Bochums Stürmer mit neuer Energie

Keine Frage, der Wurf der Schokoladentaler war eine Steilvorlage für den Japaner. Und er hatte für einen unvergesslichen Moment in der Bochumer Hinrunde gesorgt. „Die Schokolade hat mir Power gegeben“, sagte Asano an jenem 16. Dezember nach dem Sieg über die Eisernen. „Es war nicht nur zum Spaß. Ich habe wirklich gedacht, dass mir das Energie geben kann.“ Schon zu diesem frühen Zeitpunkt der Partie habe er sich müde gefühlt, sagte Asano. „Ich habe gedacht, dass ich so in der zweiten Hälfte nicht spielen kann.“

Und ob er konnte: Nach dem Schoko-Boost drehte Asano auf und avancierte zu einem der besten Bochumer auf dem Platz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erzielte er das 1:0. Der Japaner, der beim 2:1-Sieg seiner Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Deutschland das zweite japanische Tor erzielt hatte, war an zahlreichen weiteren guten Bochumer Offensivaktionen beteiligt. Erst kurz vor Ende der Partie wechselte Trainer Thomas Letsch ihn aus.

Bisher hat TakumaAsanao fünf Tore in der Bundesliga erzielt und ist damit Bochums treffsicherster Spieler. Trotz - oder wegen der Schokolade?

