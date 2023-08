VfL Bochum nicht bundesligatauglich: Analyse zum 0:5-Debakel

Borussia Dortmund kommt am Samstag ins Ruhrstadion - der VfL Bochum hat vor dem Kracher gegen den BVB aber einiges aufzuarbeiten. Annalena Fedtke, Markus Rensinghoff und Günther Pohl diskutieren, wie es zum 0:5 in Stuttgart kam. Und wer ihr Hoffnungsträger ist.

Anne Castroper – der VfL-Talk: VfL Bochum nicht bundesligatauglich - was macht Hoffnung fürs Derby?

Essen. Der VfL Bochum geht zum Auftakt beim VfB Stuttgart unter. Vor dem Derby gegen den BVB diskutieren wir in unserem neuen Talk über den Fehlstart.

0:5 ging der VfL Bochum in Stuttgart unter. Der Saisonstart ging komplett in die Hose - genug Stoff also für unsere Premiere, den ersten VfL-Talk „anne Castroper“ von WAZ und Radio Bochum.

VfL Bochum: Heftige Klatsche in Stuttgart, jetzt kommt der BVB

Moderatorin Annalena Fedtke begrüßte in dem 18:48-Minuten-Talk VfL-Reporter Markus Rensinghoff und Radio Bochums VfL-Reporter Günther Pohl. Die Reporter waren sich einig: „Dieser Auftritt war nicht bundesligatauglich“, sagte Rensinghoff. Pohl meinte: „Da hat nichts zusammengepasst.“

Die Experten in unserem VfL-Talk: (v.l.n.r.) Günther Pohl, Markus Rensinghoff und Annalena Fedtke. Foto: ffs

Woran lag es? Nur am umstrittenen System mit Dreierkette? Das war ebenso ein Thema wie die Leistung der Neuzugänge. Es gibt auf jeden Fall viel zu bereden - und natürlich werfen die drei auch einen Blick voraus auf das Spiel gegen den BVB am Samstag (15:30 Uhr) und nennen ihren Hoffnungsträger.

VfL-Talk "anne Castroper": Immer montags sprechen unsere Expertinnen und Experten von WAZ und Radio Bochum ab sofort darüber, was beim VfL Bochum Thema ist - stets in 18:48 Minuten. Mehr Infos und alle Folgen gibt es hier. Wer möchte, findet den VfL-Talk auch auf YouTube. Hier geht es zu unserem neuen YouTube-Kanal.

Mehr News zum VfL Bochum

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum