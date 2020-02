VfL Bochum rechnet sich in Mönchengladbach Chancen aus

Bochum. Der U19 des VfL Bochum mit Jungprofi Bella-Kotchap steht die nächste Reifeprüfung in Mönchengladbach bevor. Die U17 spielt in Bielefeld.

Die Sieges-Serie ist gerissen, das Selbstbewusstsein bleibt. So könnte man die Situation bei der U19 des VfL Bochum zusammenfassen. Nach dem 0:1 gegen Spitzenreiter 1. FC Köln steht den A-Junioren des Zweitligisten die nächste Reifeprüfung bevor. An diesem Samstag (29., 11 Uhr, Fohlenplatz am Borussia-Park) spielt das Team von Trainer Matthias Lust bei Borussia Mönchengladbach.

„Wir haben in den letzten Monaten Selbstvertrauen getankt, das ist jetzt nicht gebrochen“, sagt Lust. Gegen Köln hatte sich sein Team, das durch einen Foulelfmeter letztlich ohne Punkte da stand, defensiv ordentlich präsentiert. In der Offensive allerdings „fehlte uns gegen die beste Abwehr der Liga die Durchschlagskraft“, sagt Lust und gibt die Richtung vor: „Das wollen wir in Mönchengladbach besser machen und sehen, dass wir etwas mitnehmen.“

Mönchengladbach hat noch die Chance auf die Meisterschaft

Stürmer Luis Hartwig (l.) spielt eine starke Saison und wurde zuletzt mit einem Testspiel-Einsatz bei den Profis gegen Preußen Münster belohnt. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Favorit aber ist die Borussia aus Mönchengladbach. Mit 38 Punkten hat der Bundesliga-Nachwuchs nur vier Punkte Rückstand auf die Führenden Köln und Dortmund, liegt auf Platz vier. Bochum ist Tabellensiebter mit 29 Punkten, hat weder mit dem Auf- noch mit dem Abstiegskampf noch etwas zu tun. Trainer Lust geht es ja ohnehin mehr um die Entwicklung der Spieler und der Mannschaft, weniger um die Ergebnisse und Platzierung. Und hier sieht er sein Team auf einem guten Weg. Im Hinspiel hatte der VfL nach zahlreichen individuellen Fehlern mit 0:4 verloren, „das wird uns sicherlich nicht noch einmal passieren“, sagt der Fußball-Lehrer.

Armel Bella-Kotchap hilft erneut aus

Fraglich sind noch die Einsätze von Kilian Heisterkamp, Yusuf Cicekdal und Gabriel Cavar wegen Erkrankungen. Der Stamm mit den Jungprofis Paul Grave, Stelios Kokovas und Moritz Römling sowie Kapitän Lars Holtkamp und Stürmer Luis Hartwig ist dagegen fit. Top-Talent Armel Bella-Kotchap aus dem Profikader, der in den letzten beiden Partien für die U19 auflief und gegen Köln wegen einer Prellung vorzeitig vom Feld ging, ist weitgehend genesen und soll auch am Samstag in Gladbach für die A-Jugend spielen. „Wir halten es weiterhin für sinnvoll, dass er dort Spielpraxis sammelt“, erklärte Cheftrainer Thomas Reis.

B-Junioren setzen in Bielefeld auf den ersten Sieg in diesem Jahr

Die U17 des VfL ist nur schleppend ins neue Jahr gekommen. Mit 0:2 verloren die B-Junioren zum Auftakt nach ordentlicher Leistung gegen Borussia Dortmund, beim 1:1 in Aachen zuletzt waren die Platz- und Windverhältnisse dem Spiel des VfL abträglich. An diesem Samstag geht es zu Arminia Bielefeld, der nur einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hat. Bochum liegt mit 25 Punkten auf Rang sechs jenseits von Gut und Böse.