VfL Bochum: Reis blickt nach DFB-Pokal-Aus bereits nach vorn

War am Spielfeldrand machtlos: Bochums Trainer Thomas Reis.

Leipzig/Bochum. Das Abenteuer DFB-Pokal ist für den VfL Bochum nach der Niederlage in Leipzig vorzeitig beendet. Das sagt Trainer Reis zum Ausscheiden.

Champions-League-Achtelfinalist RB Leipzig war für tapfere Bochumer dann doch zu stark. Im Achtelfinale des DFB-Pokals unterlag der VfL Bochum mit 0:4 (0:2) – ein deutliches, aber auch in der Höhe verdientes Ergebnis, wie auch VfL-Trainer Thomas Reis nach Schlusspfiff erklärt hat.

„Man hat heute deutlich den Unterschied zwischen erster und zweiter Liga gesehen“, sagte Reis, der erst am Dienstag seinen Vertrag im Ruhrgebiet verlängert hat. „In der ersten Halbzeit haben wir das noch gut hingekriegt, aber Leipzig hat die Fehler brutal ausgenutzt. Dann kommt der Elfmeter dazu, das ist sehr ärgerlich.“

VfL-Trainer Reis: Fehler wurden "gnadenlos bestraft"

Trotz 0:2-Pausenrückstand wollten die Bochumer laut Trainer Reis „noch einmal alles probieren“ – von Erfolg gekrönt war das Aufbäumen nicht, denn die Leipziger haben die Fehler der VfL-Hintermannschaft „gnadenlos bestraft“, wie auch der Bochumer Coach eingesteht. „Es ist schade, dass das Spiel in der Höhe ausging, aber es war verdient für Leipzig.“

RB Leipzigs Amadou Haidara jubelt über sein Tor gegen den VfL Bochum. Foto: dpa

Auch Bochums Mittelfeldmann Thomas Eisfeld sprach nach Abpfiff von einer ersten Halbzeit, die noch „ganz ordentlich“ war. Nicht gefallen hat Eisfeld, dass der VfL „in der zweiten Halbzeit nach 60, 65 Minuten ein bisschen auch auseinandergefallen“ ist.

Bochums Trainer Thomas Reis will trotz Pokal-Aus "etwas mitnehmen"

Statt sich lange mit dem enttäuschenden 0:4 auseinanderzusetzen blickt Bochums Trainer schon wieder nach vorne, denn besser als im DFB-Pokal läuft es für den VfL in der 2. Bundesliga. Nach 19. Spieltagen liegt die Mannschaft auf dem zweiten Tabellenplatz, der so lang ersehnte Aufstieg scheint tatsächlich möglich. Reis: „Jetzt gilt es für uns, uns auf die Liga zu konzentrieren und etwas von heute mitzunehmen - nämlich was alles dazu gehört, um erfolgreich zu spielen.“

Schon am Samstag wartet auf den VfL ein schwieriges Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück (13.00 Uhr/Sky). (rha)