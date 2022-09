VfL Bochum: Riemann entschuldigt sich für seine Wortwahl

Bochum. Wegen einer üblen Beleidigung seiner Mitspieler wurde Torwart Manuel Riemann vom VfL Bochum vorzeitig in die Kabine geschickt. So reagiert er.

Nur wenige Stunden, nachdem er das Vormittagstraining des Fußball-Bundesligisten VfL Bochum aus disziplinarischen Gründen vorzeitig beenden musste, meldete sich Torwart Manuel Riemann bei Instagram und entschuldigte sich. Er hatte im Trainingsspiel laut "Wieso bewegt ihr euch nicht, ihr Missgeburten" gerufen und damit speziell Gerrit Holtmann gemeint. Darauf war es zu einer Rudelbildung gekommen, Trainer Thomas Reis schickte Riemann und Holtmann vom Platz.

VfL-Torwart Riemann: "Vorbildfunktion nicht gerecht geworden"

Am Nachmittag saß Riemann im Garten seines Hauses und sagte: "Ich habe heute beim Training ein Wort benutzt, das man nicht benutzt. Leute fühlen sich dadurch diskriminiert, ich möchte es deshalb auch nicht wiederholen. Ich bin meiner Vorbildfunktion in dem Moment nicht gerecht geworden. Mein Charakter ist, Leuten zu helfen, die Hilfe brauchen. Ich möchte mich von Herzen bei allen Leuten entschuldigen, dass das passiert ist."

Hintergrund sei eine drohende Niederlage in einem Trainingsspiel gewesen. "Ich verliere ungern, und das haben wir in dem Moment. Ich war sauer und das zeigt, dass die Mannschaft lebt. Aber da muss man sich verbal anders äußern. Ich wollte niemanden diskriminieren. Sorry", sagte Riemann.

Seit Juli 2015 steht Riemann bei den Bochumern zwischen den Pfosten. Er bestritt 225 Pflichtspiele, davon 36 in der Bundesliga. Der 33-Jährige ist für seine Emotionalität bekannt - nicht nur auf dem Platz. In der vergangenen Saison schwieg er über mehrere Monate, nachdem er sich nach einer 0:3-Niederlage über seine Mitspieler beschwert hat. (aer)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum