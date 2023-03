VfL Bochum: Riemann-Patzer leitet 0:2-Pleite ein - Die Noten

Bochum Der Bochumer Keeper leistet sich beim 0:1 gleich zwei Fehler. Bochumer Offensive bleibt gegen Schalke 04 völlig ungefährlich. Die Einzelkritik.

Manuel Riemann: Trug erneut die Kapitänsbinde, weil Losilla zum zweiten und letzten Mal fehlte. Stand gewohnt weit vor seinem Tor, stoppte so einige lange Schalker Bälle. Strahlte bei hohen Bällen zunächst große Sicherheit aus. Verschätzte sich dann kurz vor der Halbzeit dann aber doch bei einer Flanke, machte dann ein Eigentor und brachte Schalke mit 1:0 in Führung. Fehler eines Torwarts werden meist gnadenlos bestraft. Bewirbt sich mit dem Tor, das in keinem Rückblick der Saison fehlen wird, in der Wertung „Kacktor des Monats“. Hielt noch einmal stark gegen Terodde, sah vor dem 0:2 den Ball zu spät. Note: 4