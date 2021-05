VfL Bochum: Rund 1000 Fans verabschieden das Team nach Nürnberg

Bochum. Der VfL Bochum kann am Sonntag den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Die Euphorie bei den Fans ist grenzenlos.

Die Fans des VfL Bochum hält es nicht mehr in ihren eigenen vier Wänden. Schon am Tag vor der möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga strömten rund 1000 Anhänger zur Castroper Straße, um die Mannschaft vor der Abfahrt nach Nürnberg zu verabschieden. An verschiedenen Orten in Stadionnähe versammelten sich Fangruppen. Es wurde gesungen und auch sehr viel Pyrotechnik gezündet. Corona-konforme Abstände wurden nur selten eingehalten, dafür trugen die meisten Fans eine Atemschutzmaske. Die Polizei war mit mehreren Kräften vor Ort. Inzwischen wurde die Versammlung aufgelöst.

Mit noch deutlich mehr Fans dürfte am Sonntag zu rechnen sein, sollten die VfL-Profis den Aufstieg in Nürnberg perfekt machen. Die mahnenden Worte des Vereins und der Behörden in Richtung der Fans, nicht zum Stadion zu kommen, blieben schon am vergangenen Sonntag nach dem 5:1 gegen Jahn Regensburg wirkungslos. Rund 250 Anhänger kamen zum Vonovia Ruhrstadion, um den Fast-Aufstieg zu feiern. .

Der VfL Bochum hat zwei Spiele vor dem Saisonende als Tabellenführer fünf Punkte Vorsprung auf einen Relegationsplatz. Mit einem Sieg würde der Revierclub nach elf Jahren Abstinenz in die Bundesliga zurückkehren. Der Mannschaft von VfL-Trainer Thomas Reis fehlen aus den letzten beiden Saisonpartien nur zwei Zähler. „Wir haben es in der eigenen Hand, das ist Motivation genug. Wir wissen, welche Ergebnisse wir brauchen“, sagte Reis am Freitag. Nach dem Auswärtsspiel in Nürnberg folgt eine Woche später das Heimspiel gegen den SV Sandhausen

