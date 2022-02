VfL Bochum: Schindzielorz spricht von "Jahrhundertspiel"

Bochum. Der VfL Bochum hat gegen Bayern München ein sensationelles Spiel abgeliefert. Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz ist begeistert.

Der nimmt beim Aufsteiger historische Dimensionen ein. „Das Potenzial ist da, um das neue Jahrhundertspiel zu sein“, sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz am Sonntag in der Sendung Sky 90, „wir können über eine Ablösung sprechen.“ Der VfL Bochum hatte am Samstag zwischen der 38. und 45. Minute drei Treffer erzielt und dem Rekordmeister die vierte Saisonniederlage in der Liga beigebracht.

VfL Bochum: 5:6-Pleite bei altem "Jahrhundertspiel"

Anders als am 6. Spieltag der Saison 1976/1977 gelang den Bayern am Samstag keine Aufholjagd. In der bisher als „Jahrhundertspiel“ geführten Begegnung hatte Bochum eine 4:0-Führung noch aus der Hand gegeben und schlussendlich mit 5:6 verloren. Trotz der Niederlage ging die Partie als „Jahrhundertspiel“ in die Bochumer Annalen ein.

Grad auch nochmal Videotext geguckt: War wohl wirklich kein Traum!#meinVfL #BOCFCB 4:2 pic.twitter.com/YBsDzFXK0C — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) February 13, 2022

Besonders die unglaublichen ersten 45 Minuten - vier Tore in der ersten Hälfte kassierte der FC Bayern zuletzt 1975 - sorgten für Ekstase im Pott. So entschuldigten sich einzelne Fans über die Sozialen Medien beim städtischen Gesundheitsamt, weil ihnen beim Torjubel die Maske von der Nase rutschte.

„Die erste Halbzeit war vom anderen Stern,“ schwärmte der überragende Gerrit Holtmann, der mit seinem Tempo die Bayern ein ums andere Mal schlecht aussehen ließ und mit einem Traumtor in den Winkel (44.) zum 4:1 die denkwürdige erste Hälfte krönte.

VfL Bochum: Cristian Gamboa erzielt sein erstes Bundesligator

Auch Außenverteidiger Gamboa gelang in diesem Spiel alles. In der 40. Minute tunnelte er erst frech Kingsley Coman, dann versenkte er den Ball satt im linken Torwinkel. „Es war mein erstes Bundesligator, und das direkt gegen Bayern. Das ist ein Traum. Meine Frau und ich erwarten ein Baby, es ist alles super“, meinte der 32-Jährige.

