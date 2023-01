VfL Bochum sieht sich gerüstet für den Abstiegskampf - "Sind stabiler"

Bochum. Der VfL Bochum beendet die Bundesliga-Hinrunde mit einer knappen Niederlage bei Bayer Leverkusen. Ein Beinbruch ist das nicht für den VfL.

Auch am Morgen nach dem 0:2 bei Bayer Leverkusen schleppte Thomas Letsch noch „gemischte Gefühle“ mit sich herum. Die Niederlage sei „ärgerlich, weil wir ein sehr ordentliches Spiel gemacht haben“, sagte der Trainer des VfL Bochum nach dem Regenerations-Training am Donnerstag. Bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) geht es mit dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 weiter. „Wir nehmen das Positive mit, müssen aber auch kritisch sein“, sagte Letsch und gab die Richtung vor: „Wir können Mainz mit in den Abstiegskampf ziehen.“