VfL Bochum: So könnte der vorzeitige Klassenerhalt gelingen

Bochum. Der VfL Bochum hofft auf den Bundesliga-Verbleib. Die Rettung könnte schon am 33. Spieltag möglich sein. Die Konkurrenz muss dafür mitspielen.

Als Thomas Letsch im September 2022 seinen Job beim VfL Bochum antrat, hatte der Revierklub nach sieben Spielen nur einen Punkt auf dem Konto. Nicht viele hatten damals damit gerechnet, dass der Verein auch mit neuem Trainer nach zwei Jahren in der Fußball-Bundesliga die Rückkehr in die Zweitklassigkeit am Ende noch verhindern kann.

VfL Bochum: 30 Punkte unter Thomas Letsch

Doch Letsch, der als Nachfolger des aktuellen Schalke-Trainers Thomas Reis für die Rettungsmission vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim gekommen war, sammelte mit den Bochumern in 25 Partien 30 Punkte. Und jetzt, nach dem turbulenten 3:2 (1:1)-Erfolg gegen den FC Augsburg, hat der VfL den Klassenerhalt wieder in der eigenen Hand.

„Wir mussten gewinnen und das haben wir heute getan. Aber wir sind noch nicht am Ziel“, sagte Flügelspieler Christopher Antwi-Adjei, der das 1:0 erzielt und zudem den Schuss zum 2:1 geliefert hatte, den FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ins eigene Tor lenkte. Antwi-Adjei zeigte sich am Samstagnachmittag glücklich: „Die Stimmung nach dem Sieg ist überragend. Nun haben wir alle wieder Hoffnung.“

VfB Stuttgart dürfte gegen Leverkusen nicht gewinnen

Der Bundesliga-Verbleib des VfL könnte sogar schon am kommenden Wochenende gelingen. Damit das möglich ist, dürfte der VfB Stuttgart, der aktuell drei Zähler hinter den Bochumern den Relegationsplatz belegt, an diesem Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen nicht gewinnen. Dann würde Bochum auch nach dem 32. Spieltag auf Rang 15 stehen.

Bochums Trainer Thomas Letsch umarmt Christopher Antwi-Adjei, den Mann des Spiels gegen Augsburg, bei der Auswechslung. Foto: dpa

Letsch tritt mit seiner Mannschaft am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellenletzten Hertha BSC an. Für das Szenario, dass die Bochumer am 33. Spieltag, also vorzeitig dem Abstieg entgehen, müssten sie im Olympiastadion drei Punkte holen. Gleichzeitig müsste der FC Schalke 04 sein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt verlieren. Einen Tag später (15.30 Uhr) dürfte Stuttgart dann beim FSV Mainz 05 nicht siegen. So könnte Bochum schon am 21. Mai den Klassenerhalt feiern.

