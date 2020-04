VfL Bochum: Sondertrikot-Aktion legt den Server lahm

Bochum. Der VfL Bochum hat am Freitag eine Sondertrikot-Aktion ins Leben gerufen, die alle Erwartungen übertroffen hat. Die Nachfrage war zu groß.

Der VfL Bochum hatte sich etwas einfallen lassen. Sollte die Zweitliga-Saison irgendwann fortgesetzt werden, würde die Mannschaft in einem Sondertrikot auflaufen. Mit dem Trikot will der Zweitligist auf die „Bochumer Gemeinschaft“ und die „aktuell besondere Situation“ aufmerksam machen.

Weil so viele VfL-Fans Interesse an dem Trikot hatten, wurde der Server am Freitag überlastet und schlichtweg lahmgelegt. Anhänger des VfL Bochum versuchten vergeblich an eines der auf 1848 Exemplare limitierten Trikots zu kommen. Sie erhielten eine Nachricht vom VfL-Onlineshop.

Dort heißt es: "Wir möchten uns bei dir Entschuldigen. Leider kam es genau heute zu erheblichen Problemen bei unserem Shop-Dienstleister. Wir haben daher aus Fairnessgründen eine aktualisierte Vorgehensweise: Die Limitierung von 1.848 Exemplaren wird aufgehoben. Stattdessen bekommen alle, die ihr Trikot bis kommenden Dienstag, 21. April (18:48 Uhr) vorbestellen, auf jeden Fall ihr Sondertrikot „Back in Black“! Einzig die Einschränkung, dass pro Käufer nur zwei Exemplare gekauft werden können, bleibt bestehen. Aufgrund der zahlreichen Nachfragen: Es bleibt natürlich trotzdem ein limitiertes Trikot, das man nach Dienstagabend nie wieder kaufen kann. Außerdem führen wir die Nummerierung fort, es wird sich also bei jedem Trikot um ein absolutes Einzelstück handeln! Leider können wir derzeit nicht absehen wann du wieder uneingeschränkten Zugriff auf den Onlineshop haben wirst."

Mittlerweile hat der VfL Bochum diese Nachricht auch an alle weiteren Fans via Facebook veröffentlicht.

VfL-Trikot: 20.000 Interessenten in den ersten Stunden

Ursprünglich war das "Back in Black"-Jersey als limitierte Edition geplant. Das Trikot ist komplett in Schwarz gehalten, hat die VfL-Logos und die gängigen Partnerlogos. Im Nacken ist die jeweilige Nummer aufgeflockt, durchnummeriert von 0001 bis 1848 - das war der bisherige Plan. Nun wird nach 1848 weiter durchnummeriert. Nach Informationen des RevierSport soll es in den ersten Stunden über 20.000 Interessenten für das Sondertrikot gegeben haben.

UPDATE: Ihr habt die Probleme mit unserem Eventim-Shop bemerkt. Aus Fairnessgründen - so viele von euch wollen dieses Trikot haben - daher neues Vorgehen! Limitierung von 1.848 Exemplaren fällt weg, stattdessen bekomme alle, die bis Dienstag (18:48 Uhr) bestellen, ihr Trikot! pic.twitter.com/gVwNYVEZN7 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) April 17, 2020

Der Verkauf findet ausschließlich über den Merchandising-Onlineshop des VfL Bochum (shop.vfl-bochum.de) statt. Der Versand erfolgt nicht direkt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich ab Mitte Mai. Ein Kindertrikot kostet 50 Euro, ein Erwachsenentrikot 60 Euro.