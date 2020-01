Bochum. Auch am Sonntag trainierte der VfL Bochum. Am Dienstag geht es zum Start ins Jahr gegen Bielefeld. Immer deutlicher wird, wer starten wird.

VfL Bochum: Startformation gegen Bielefeld zeichnet sich ab

Einen Treffer hatte der junge VfL-Fan am Sonntag beim Training der VfL-Profis. Er erkannte mit Robert Zulj sogar den Akteur im Kader, der die kürzeste Zeit dabei ist. Aber der Österreicher ist mit seiner Körperhöhe auch relativ leicht zu erkennen. Schwieriger hatte es der Junge bei einem der beiden anderen VfL-Spieler, die gegen Ende des Trainings nicht mit der Mannschaft trainierten, sondern mit Athletik-Trainer Jörn Menger an der Kondition arbeiteten. „Der andere ist Thomas Eisfeld“, sagte der Junge und lag falsch. Der andere war Sebastian Maier. Eisfeld spielte im Elf gegen Elf mit.

Nach dem Wechsel dann sogar in dem Team, dass das vermeintliche 1a-Team war. Da hatten die zuletzt üblichen Verdächtigen für die Startformation im Spiel am Dienstag bei Spitzenreiter Arminia Bielefeld begonnen. Manuel Riemann im Tor. Davor Cristian Gamboa, Patrick Fabian und Danilo Soares. Das Vierer-Mittelfeld, also die Raute im 4-4-2, bildeten Anthony Losilla, Robert Tesche, Chung-Yong Lee und Vitaly Janelt. Vorne agierten Silvere Ganvoula und Danny Blum. Neben Eisfeld stellte Trainer Thomas Reis im zweiten Durchgang des Trainingsspiels noch Tom Weilandt, Simon Zoller und Simon Lorenz ins 1a-Team. Tesche, Blum, Fabian und Lee spielten dafür im 1b-Team.

Intensive Einheit mit Athletik-Trainer Menger

Klar ist, dass der VfL auch in dieser neuen 4-4-2-Formation nicht zu einem Ballbesitz-Team werden wird. Das Team versucht mit Läufen in die Tiefe zu Tormöglichkeiten zu kommen. Die übernehmen dann aber nicht nur die nominellen Stürmer, sondern im Wechsel auch die Mittelfeldspieler. Der VfL ist dadurch etwas weniger leicht auszurechnen.

Das wird noch besser, wenn Reis alle Spieler auf dem gleichen körperlichen Niveau hat und noch mehr Variationsmöglichkeiten hat. Zulj und Maier sind immer auch Kandidaten für die Startformation. Daran arbeiten sie intensiv. Auch am Sonntag. Oder wie es Jörn Menger nach Ablauf der Übung sagte: „Das war eine kleine fußballspezifische Ausdauereinheit. Ich weiß, dass macht keinen Spaß. Aber das ist hocheffizient.“