VfL Bochum: Thomas Reis kann 24 Feldspieler einsetzen

Es gibt sie ja, die guten Nachrichten aus der 2. Bundesliga, vom VfL Bochum: 24 Feldspieler und vier Torhüter könnte Trainer Thomas Reis einsetzen, wenn der Ball denn wieder rollen darf in Zeiten der Corona-Pandemie.

Auch Danny Blum ist wieder einsatzbereit, erklärte Reis dieser Redaktion nach der ersten Einheit in der vierten Kleingruppen-Trainingswoche.

Der torgefährliche Linksaußen, ein Schlüsselspieler der VfL-Offensive, war nach Wochen der individuellen Reha-Maßnahmen vor einer Woche ins „reguläre“ Training zurückgekehrt. „Er macht das sehr ordentlich“, sagt Reis. Wie der Coach überhaupt ein Lob parat hat für sein Team: „Riesenkompliment an die Jungs. Alle geben Gas und haben trotz der Umstände auch Spaß an ihrer Arbeit.“

Viel Athletik- und Krafttraining vor den eventuellen „Englischen Wochen“

Und die schließt normales Fußballspielen ja derzeit aus, Zweikämpfe sind und bleiben vorerst tabu, weiterhin steht neben Technik- und Passspielen, gerne auch in Wettkampfform mit Torabschluss, viel Athletik- und Krafttraining an. Am Montag verlagerte der VfL das Krafttraining auf den Rasenplatz, was aufgrund der zahlreichen Hygienevorschriften für sich auch eine Art Kraftakt ist. Unter anderem müssen die Geräte, wie etwa Zugbänder, vor jedem Spielerwechsel desinfiziert werden.

Thomas Reis beim immerhin sonnigen Kleingruppen-Training des VfL Bochum in der Corona-Krise. Foto: Jan Aben/VfL Bochum / VfL Bochum

Reis will mit diesen Kraft-Einheiten vorbauen für die Englischen Wochen, die auf den VfL im Falle eines Re-Starts der Liga Mitte Mai zukommen würden. Dann werde es kaum Krafttraining geben können zwischen den Partien. Jetzt zählt das auch zur Verletzungsprophylaxe.

U19-Kapitän Lars Holtkamp kann sich für einen Profivertrag empfehlen

Und die stattliche Kadergröße könnte sich dann auch positiv auswirken für Bochum. 24 Feldspieler sind „ein guter Fundus“, aus dem Reis schöpfen kann, sagt der Trainer. Dazu zählt dann alsbald auch der A-Jugendliche Lars Holtkamp, der in dieser Woche zu den VfL-Profis dazugestoßen ist. Nach seiner Weisheitszahn-OP aber arbeitet der zentrale Mittelfeldspieler zunächst mit Reha-Trainer Norbert Lemcke. Ebenso wie Vitaly Janelt, der wegen muskulärer Probleme das Programm individuell gestalten soll.

Holtkamp, Kapitän der U19, zählt zu den aussichtsreichen Kandidaten für einen Profivertrag für die kommende Saison. Solange aber unklar ist, Solange aber unklar ist, welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise auf den Verein hat, können beim VfL Bochum nach Informationen der WAZ keine neuen Verträge abgeschlossen werden.