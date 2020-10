VfL Bochum: Topspiel gegen Düsseldorf am 30. November

Bochum. Die DFL hat die Spieltage neun bis zwölf der 2. Bundesliga angesetzt - auch für den VfL Bochum. Das NRW-Derby gegen Düsseldorf wird zum Topspiel.

Wenn die Fans des VfL Bochum vor jedem Heimspiel die Grönemeyer-Hymne "Bochum" singen, dann werden sie bei ein paar Zeilen besonders laut: "Hier wo das Herz noch zählt, nicht das große Geld - wer wohnt schon in Düsseldorf?" Am Montag, 30. November, wird das auch so sein - dann kommt es im Topspiel der 2. Bundesliga zum direkten Duell Bochum gegen Düsseldorf.

Das ergab die zeitgenaue Ansetzung der Spieltage neun bis zwölf durch die DFL. Der VfL hat in dieser Zeit kein Spiel am Samstag - nach der Partie gegen die Fortuna folgen zwei Freitag-Spiele und in einer englischen Woche eins am Dienstag. (aer)

9. Spieltag - 27. bis 30. November

Darmstadt 98 - Eintracht Braunschweig

FC St. Pauli - VfL Osnabrück (beide Fr., 18.30 Uhr)

SV Sandhausen - Erzgebirge Aue

Jahn Regensburg - Würzburger Kickers

Karlsruher SC - SC Paderborn (alle Sa., 13 Uhr)

1. FC Heidenheim - HSV

Hannover 96 - Holstein Kiel

1. FC Nürnberg - Greuther Fürth (alle So., 13.30 Uhr)

VfL Bochum - Fortuna Düsseldorf (Mo., 20.30 Uhr)

10. Spieltag - 4. bis 6. Dezember

Fortuna Düsseldorf - Darmstadt 98

Holstein Kiel - VfL Bochum (beide Fr., 18.30 Uhr)

HSV - Hannover 96

SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Heidenheim

VfL Osnabrück - Karlsruher SC

Eintracht Braunschweig - FC St. Pauli (alle Sa., 13 Uhr)

SC Paderborn - 1. FC Nürnberg

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg

Würzburger Kickers - SV Sandhausen (alle So., 13.30 Uhr)

11. Spieltag - 11. bis 13. Dezember

VfL Bochum - SC Paderborn

SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth (beide Fr., 18.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Hannover 96

Darmstadt 98 - HSV

Jahn Regensburg - Holstein Kiel (alle Sa., 13 Uhr)

FC St. Pauli - Aue

Karlsruher SC - Fortuna Düsseldorf

1. FC Nürnberg - Würzburger Kickers

Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück (alle So., 13.30 Uhr)

12. Spieltag - 15. bis 17. Dezember

1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg

HSV - SV Sandhausen

Hannover 96 - VfL Bochum

Greuther Fürth - Darmstadt 98 (alle Di., 18.30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf - VfL Osnabrück

SC Paderborn - Eintracht Braunschweig

Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg

Würzburger Kickers - FC St. Pauli (alle Mi., 18.30 Uhr)

Erzgebirge Aue - Karlsruher SC (Do., 20.30 Uhr)