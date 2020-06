VfL Bochum VfL Bochum: Trainer Reis hält an seiner Stammformation fest

Bochum. Auf den VfL Bochum kommen drei Spiele in acht Tagen zu. Beim ersten Spiel in Osnabrück belässt es Trainer Reis wohl bei seiner Stammformation.

Als Thomas Reis Mitte September des vergangenen Jahres den Trainerposten beim VfL Bochum übernahm, beschrieb VfL-Sportvorstand Sebastian Schindzielorz, was die Mannschaften von Thomas Reis auszeichne: Disziplin, ein klarer Plan und Mut zur Offensive. Nach dem Sieg über St. Pauli, dem damit wohl verbundenen Klassenerhalt und vor dem Spiel beim VfL Osnabrück am Samstag (13 Uhr), lässt sich festhalten: Reis hat die Erwartungen erfüllt. Wobei es etwas gedauert hat, bis die Ergebnisse stimmten.

Als beste Mannschaft nach dem Re-Start steht der VfL Bochum unter Trainer Thomas Reis jetzt da. Disziplin, ein klarer Plan und Mut zur Offensive haben für drei Heimsiege und zwei Auswärts-Unentschieden gesorgt. Bis die Coronapandemie für die Pause sorgte, hatte Reis auch schon auf den Dreiklang aus Disziplin, Plan und Mut gesetzt. Vor dem 31. Spieltag kann Reis sagen: „Die Pause hat uns vielleicht gut getan. Die Jungs haben es angenommen wie es ist. Diese Situation ist auch eine Belastung für den Kopf.“

Die Corona-Pause als Vorbereitung

Die Pause hat Reis offenbar wie eine besondere Vorbereitung nutzen können. Als er am 6. Spieltag übernahm, lief die Saison. In einem Wintertrainingslager bleibt auch wenig Zeit, um eine Mannschaft wieder neu auf das Gleis zu setzen. Zumal mit Vasileios Lampropoulos und Robert Zulj zwei Spieler hinzukamen, die sofort helfen sollten. Lampropoulos spielte dann erst einmal gar nicht, Zulj nur wenig. Reis blieb seiner Linie treu: er lässt nur fitte Spieler spielen und er wechselt möglichst wenig in der Stammformation.

Daran wird er auch beim Spiel in Osnabrück festhalten. Er setze gerne mal einen neuen Impuls, sagte er in der virtuellen Pressekonferenz. Gegen Osnabrück aber sind eher keine Änderungen in der Startformation zur erwarten. Möglich natürlich, dass er zum Spiel in Aue dann zu Wechseln gezwungen ist. Maxim Leitsch hat vier Gelbe Karten, die nächste würde eine Sperre bedeuten.

Keine Änderungen zu erwarten

Reis aber wechselt zunächst nicht, weil er weiter mit seinem Team Punkte sammeln will. Rechnerisch ist vor diesem Spieltag der Abstieg noch möglich. Wahrscheinlich ist er nicht. Reis und sein Team haben zudem im Saisonverlauf so manches Tief durchlaufen und so oft dafür auf die Mütze bekommen, dass sie jetzt den positiven Trend gerne fortsetzen wollen.

Ziele gibt es genug. „Weiter erfolgreich sein“, sagt Reis. Oder zwei Siege in Reihe schaffen. Das haben die Bochumer in dieser Spielzeit noch nicht hinbekommen. Die Reihe von nicht verlorenen Spielen hintereinander soll aber in jedem Fall halten. Das würde zumindest einen Punkt bringen. Damit wäre der Klassenerhalt endgültig geschafft.

Finanziell etwas bringen würde darüber hinaus eine möglichst gute Platzierung in der Tabelle nur dem Verein bei der Vergabe der Fernsehgelder. Reis persönlich hätte finanziell nichts davon. „Nein“, sagte er auf die entsprechende Frage bei der Spieltags-PK, „ich habe keine Nicht-Abstiegsprämie ausgehandelt, als ich zum VfL zurückgekommen bin.“