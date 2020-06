VfL Bochum: Trainer Reis legt den Fokus auf den Endspurt

Bochum. Es geht um viel TV-Geld in den letzten vier Partien. Trainer Thomas Reis will Erfolg haben – Vertragsgespräche stehen nicht an erster Stelle.

Der VfL Bochum kann am Samstag beim VfL Osnabrück seine Serie auf neun Partien ohne Niederlage ausbauen. „Ich will den einstelligen Tabellenplatz verteidigen“, gibt Trainer Thomas Reis die Marschroute aus. „Aber das wird ein hartes Stück Arbeit.“ Osnabrück habe sich stabilisiert, zuletzt in Stuttgart sehr gut verteidigt.

Zählen kann der Trainer wohl wieder auf Vitaly Janelt. Nach einer Prellung konnte der defensive Mittelfeldmann am Dienstag individuell trainieren und soll am Mittwoch wieder komplett einsteigen. Die Saison gelaufen ist dagegen endgültig für Danny Blum. Nach einer weiteren Untersuchung an der lädierten Wade absolviert er diese Woche ein Reha-Programm.

Trainer Reis konzentriert sich auf Erfolg im Endspurt

Weiterhin geht es im Saisonfinale auch um viel TV-Geld und damit ein Stück weit auch um die Mannschaft der kommenden Saison. Trainer Reis selbst, der vor dem sechsten Spieltag dieser Saison antrat, ist genau wie sein Co-Trainer Heiko Butscher noch bis 2021 vertraglich gebunden. Dass es noch keine Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung gab, interessiert ihn derzeit nicht, versichert Reis. „Mein Fokus liegt ganz auf den letzten vier Partien“, sagt der Trainer. „Für mich zählt, dass wir mit der Mannschaft Erfolg haben. Der Verein hat mir für zwei Jahre das Vertrauen geschenkt. Das möchte ich zurückzahlen.“