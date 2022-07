VfL Bochum: Förster-Transfer perfekt - das sagt Thomas Reis

Bochum. Der VfL Bochum hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Vom VfB Stuttgart wechselt Philipp Förster an die Castroper Straße.

Der Name kursierte in den vergangenen Tagen an der Castroper Straße bereits immer wieder, nun ist der Wechsel offiziell: Philipp Förster schließt sich dem VfL Bochum an und hat beim Bundesligisten einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Das teilte der VfL am Freitagnachmittag mit. Der 27-Jährige spielte in den vergangenen drei Jahren für Liga-Konkurrent VfB Stuttgart. Über die Höhe der Ablösesumme für Förster, den in Stuttgart noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2023 besaß, vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Philipp #Förster kommt vom @VfB nach Bochum und verstärkt die blau-weiße Offensive! Der 27-Jährige erhält anne Castroper einen Vertrag bis Sommer 2024. Herzlich willkommen, Philipp!#WoIstDennDerFörster #meinVfL pic.twitter.com/UfTHWErRH6 — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) July 1, 2022

„Ich freue mich auf den VfL und auf Bochum“, sagt Philipp Förster, der „speziell auf die Ruhrpottmentalität gespannt“ ist. „Von der habe ich schon viel in den ersten Gesprächen gehört. Das Stadion, die Fans, die tolle Stimmung – das alles kenne ich schon von meinen Gastspielen hier mit dem VfB und Sandhausen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, auf das neue Team. Der Klassenerhalt ist unser Ziel, dazu möchte ich meinen Teil beitragen.“

Förster ist im Mittelfeld zuhause, Sportchef Sebastian Schindzielorz charakterisiert ihn als "Box-to-Box-Spieler". Er kann sowohl offensiv als auch defensiver eingesetzt werden. "Wir freuen uns, dass er sich für den VfL Bochum entschieden hat", fasst Schindzielorz zusammen.

Bochums Trainer Thomas Reis, , ist ebenfalls zufrieden mit dem Transfer: "Ich bin froh, dass das jetzt so schnell geklappt hat. Wir haben nicht so viele Mittelfeldspieler, sind nach den Abgängen von Rexhbecaj, Tesche, Pantovic und Löwen da dünn besetzt. Mit Anthony Losilla, Kevin Stöger, Jacek Goralski und nun Philipp Förster sind wir jetzt erst mal gut aufgestellt. Seine Spielweise passt gut zu uns. Wir haben den Eindruck, dass er Feuer und Flamme für den VfL Bochum ist. Solche Spieler brauchen wir."

Förster stieg mit Stuttgart in die Bundesliga auf

In Stuttgart stieg Förster 2020 mit dem VfB in die Bundesliga auf. Dort absolvierte der gebürtige Baden-Württemberger 45 Bundesliga-Spiele, in denen ihm fünf Treffer und zwei Vorlagen gelangen. In der 2. Liga lief er neben den Stuttgartern auch für den SV Sandhausen auf. In 88 Zweitligaspielen gelangen ihm dabei 24 Torbeteiligungen (zwölf Tore, zwölf Vorlagen). Zuvor spielte er auch beim 1. FC Nürnberg und Waldhof Mannheim.

Förster ist der sechste externe Neuzugang in Bochum. Zuvor hatte der Verein Philipp Hofmann (Karlsruher SC), Kevin Stöger (1. FSV Mainz 05), Jacek Goralski (Kairat Almaty), Jordi Osei-Tutu (FC Arsenal) und Saidy Janko (Real Valladolid) verpflichtet. Förster wird am Samstag zunächst individuell trainieren und am Montag ins Mannschaftstraining einsteigen. Seinen ersten Auftritt im VfL-Trikot könnte er dann am Mittwoch im Testspiel gegen Fortuna Sittard absolvieren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum