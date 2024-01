VfL Bochum: U19 startet Vorbereitung und will die Wende schaffen

Bochum. Die erste Saisonhälfte verlief für die U19 des VfL Bochum enttäuschend. Das Team von Trainer Heiko Butscher geht von Platz zwölf aus in die zweite Saisonhälfte in der Bundesliga West. Das einzig Gute daran ist, dass es aufgrund der Ligenreform des DFB in den U-Bundesligen keine Absteiger geben. Butscher hat dennoch bereits klar gemacht, dass er im neuen Jahr andere Leistungen und Ergebnisse seines Teams sehen will. Am Sonntag hat die Vorbereitung für die U19 des VfL Bochum begonnen.

Um 15 Uhr bat Butscher zur ersten Einheit des Jahres. Verzichten musste er auf Lennart Koerdt und Hugo Rölleke. Die beiden gehörten zum Kader der Profis, die am Sonntag ihren zweiten Test in der Vorbereitung gegen Arnheim absolvierten. Während Rölleke wie erwartet 90 Minuten auf der Bank blieb, kam Koerdt für die letzten zehn Minuten ins Spiel. Es war ein Geschenk von Trainer Thomas Letsch zum Geburtstag. Koerdt wurde am Sonntag 19 Jahre alt.

Alle drei U19-Torhüter haben bei den Profis vorgespielt

Röllecke durfte sich dagegen bereits am Samstag im ersten Test der Profis gegen den FC Groningen zeigen. Weil Niklas Thiede kurzfristig mit muskulären Problemen ausfiel und Michael Esser dauerverletzt ist, bildeten Rölleke und sein U19-Torwartkollege Benjamin Speight das Torhüterduo. Rölleke spielte durch, spielte gut, hielt gleich in der ersten Minuten einen Elfmeter und zeigte in Summe eine gute Leistung. Nachdem Jeremias Heufken zu Beginn der Sommervorbereitung bei den Profis dabei war, haben nun alle drei U19-Torhüter bei den Profis vorgespielt.

Sie haben sich zumindest mit guten Leistungen bei den Profis hinterlegt. Bei der U19 hat sich keiner der drei bisher als klare Nummer eins durchsetzen können. Heiko Butscher wechselte auch auf der Torhüterposition mehrfach in der ersten Saisonhälfte. Darüber hinaus gilt auch für Rölleke, Speight und Heufken, dass die Gespräche über einen möglichen Profivertrag auch bei ihnen auf Eis liegen.

U19 des VfL Bochum bestreitet vier Testspiele

Nach dem 1:5 im letzten Spiel des Jahres gegen Alemannia Aachen hatten das die Verantwortlichen des VfL in Absprache mit Butscher so beschlossen. Alle U19-Spieler haben jetzt aber noch die zweite Saisonhälfte Zeit, um sich wieder in den Fokus zu spielen.

Vier Testspiele wird das U-19-Team von Heiko Butscher absolvieren, bevor es am 4. Februar in der Bundesliga mit dem Spiel beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen weitergeht. Am kommenden Sonntag, 14. Januar, spielt das Butscher-Team beim Senioren-Oberligisten Westfalia Rhynern. Am Freitag, 19. Januar, geht es dann mit dem TuS Ennepetal gegen einen weiteren Senioren-Oberligisten.

Am Wochenende 27./28. Januar testet die U19 dann noch gegen die U19 des Hamburger SV und die U19 von SønderjyskE Fodbold aus Dänemark.

