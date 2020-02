VfL Bochum verliert nach Decarli-Patzer gegen Stuttgart

Bochum. Der VfL Bochum hat in der 2. Fußball-Bundesliga eine bittere Heimniederlage kassiert. Gegen den VfB Stuttgart verlor der VfL mit 0:1 (0:0).

Kalte Dusche für den VfL Bochum am verregneten Montagabend. Der abstiegsgefährdete Zweitligist verlor trotz einer beherzten Leistung gegen Aufstiegsfavorit VfB Stuttgart mit 0:1 (0:0). Nach der dritten Heimniederlage in Folge bleibt der VfL vor dem Kellerduell bei Schlusslicht Dresden am Samstag auf Rang 15 hängen. Stuttgart ist nach dem ersten Auswärtssieg seit September Dritter.

Dabei hatte Bochum die Partie im zweiten Durchgang im Griff. Ein kapitaler Fehlpass von Innenverteidiger Saulo Decarli aber kostete den Punkt. Silas Wamangituka nahm den Ball kurz vor dem Strafraum dankend auf, bediente Hamadi Al Ghaddioui, der eiskalt abschloss in Minute 80.

„Wer Angst hat, kann nicht spielen“, gab sich VfL-Trainer Thomas Reis vorab kampfeslustig gegen den hochkarätig besetzten VfB um Ex-Nationalstürmer Mario Gomez. Von Anpfiff an aber zeigten die spielstarken Stuttgarter, dass sie keine Punkte verschenken wollten. Der VfB dominierte die Partie, Gonzalo Castro zwang VfL-Torwart Manuel Riemann früh zu einer Glanzparade (3.).

VfL Bochum kommt nach Kontern zu Chancen

Bochum setzte vor fast 19.000 Zuschauern auf Konter und kam so immerhin auch zu Chancen, die Silvere Ganvoula und Danny Blum vergaben. Auf der anderen Seite aber hätte allein der starke 20-jährige Silas Wamangituka zweimal treffen müssen. Mit dem 0:0 zur Pause war der meist in die eigene Hälfe gedrängte Außenseiter gut bedient.

Nach dem Wechsel wurde die Partie offener, Bochum attackierte eher, spielte gut mit. Stuttgart kam kaum noch zur Entfaltung, Chancen blieben fortan Mangelware. Die Viererkette des VfL, oft das Sorgenkind in dieser Saison, präsentierte sich energisch und zweikampfstark – bis zum Geschenk von Saulo Decarli.