VfL Bochum verpflichtet Erhan Masovic aus Brügge

Bochum. Verstärkung für die Defensive des VfL. Der 21-jährige Erhan Masovic wechselt ablösefrei vom FC Brügge an die Castroper Straße.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat kurz vor dem Ende des Transferfensters noch mal zugeschlagen. Wie der VfL am Montagmittag bestätigt hat, wechselt der 21-jährige Innenverteidiger Erhan Masovic vom FC Brügge an die Castroper Straße.

Der serbische U21-Nationalspieler unterschreibt einen Vertrag bis ins Jahr 2023 und ist ablösefrei. „Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel zum VfL Bochum geklappt hat. Die 2. Bundesliga hat ein hohes Niveau, es wird eine interessante Herausforderung“, wird der Neuzugang in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Zunächst einmal möchte ich meine neuen Teamkameraden besser kennen lernen, die Spielphilosophie und natürlich den Verein an sich.“

Nach Transfer von Erhan Masovic: VfL Bochum freut sich auf "hochinteressanten Spieler"

Auch VfL-Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz freut sich über den Last-Minute-Deal: „Erhan ist ein entwicklungsfähiger Spieler, der trotz seines jungen Alters schon einiges an internationaler Erfahrung gesammelt hat. Er kann variabel eingesetzt werden, sowohl als Innenverteidiger als auch im defensiven Mittelfeld. Als Kapitän der serbischen U21 hat er zudem gelernt, mit Verantwortung umzugehen. Insgesamt also ein hochinteressanter Spieler, der unsere Gruppe bereichern wird.“

In Brügge war Masovic zuletzt nicht erste Wahl. Nach seinem Wechsel vom FK Cukaricki aus Serbien nach Brügge 2017 war er in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils ausgliehen. 2018/19 an den AS Trencin in der Slowakei (17 Einsätze), in der vergangenen Saison an den dänischen Erstligisten AC Horsens (22 Einsätze). (fs)