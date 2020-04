VfL Bochum versteigert Sondertrikots nach nächstem Heimspiel

Back in Black: Das Sondertrikot des VfL Bochum gibt es nur in schwarz.

Bochum. Wann für den VfL Bochum das nächste Heimspiel stattfindet, ist ungewiss. Das Team würde dann aber in limitierten Sondertrikots spielen.

Noch ist gar nicht sicher, ob in dieser Saison noch einmal Fußball in der 1. und 2. Bundesliga gespielt wird. Sollte irgendwann gespielt werden, würde das Team des VfL Bochum in einem Sondertrikot auflaufen. Nach der Partie, das nächste Heimspiel wäre wohl gegen den 1. FC Heidenheim, würden die Trikots versteigert. In limitierter Auflage gibt es sie zudem ab heute zu kaufen. Mit dem Trikot will der Zweitligist auf die „Bochumer Gemeinschaft“ und die „aktuell besondere Situation“ aufmerksam machen.

„Der VfL Bochum 1848 gehört zu Bochum und versteht sich als Teil der Bochumer Gemeinschaft“, heißt es in der entsprechenden Vereinsnachricht. „Innerhalb dieser Gemeinschaft ist man füreinander da, hier wird Solidarität gezeigt und gelebt. Auch und gerade in Zeiten, die für alle nicht leicht sind und uns gesellschaftlich vor enorme Herausforderungen stellen.“

Getragene Trikotsätze werden versteigert

Die Trikotsätze, die von der Mannschaft nur beim nächstmöglichen Heimspiel getragen werden, sowie das Trikot mit der „1848“ werden nach jener Partie versteigert. „Diese Erlöse kommen der Bochumer Gemeinschaft sowie sozialen Projekten und Einrichtungen zugute. Analog zur Umsetzung bei den bisherigen Akustikheimspielen live aus dem Ruhrstadion.“

Dazu haben die VfL-Fans mit dem Kauf des limitierten Sondertrikots die Möglichkeit, den VfL zu unterstützen. „Gerade in puncto Merchandising ist die Solidarität der VfL-Fans aktuell besonders spürbar. Dies zeigt der Absatz an Fanartikeln, zum Beispiel der Ostergutscheine oder der Überraschungspakete. Der VfL sendet auf diesem Weg nochmals ein herzliches Dankeschön an seine Fans“, sagt Christoph Wortmann, Direktor Marketing und Vertrieb beim VfL.

Jedes Trikot ist ein Einzelstück

Das Trikot ist komplett in Schwarz gehalten, hat die VfL-Logos und die gängigen Partnerlogos. Das Sondertrikot wird auf 1.848 Exemplare limitiert, im Nacken ist die jeweilige Nummer aufgeflockt, durchnummeriert von 0001 bis 1848. Jedes Trikot ist ein Einzelstück.

Der Verkauf findet ab diesen Freitag, 17. April, um 17.30 Uhr ausschließlich über den Merchandising-Onlineshop des VfL Bochum (shop.vfl-bochum.de). Gekauft werden können die Sondertrikots nur per Vorbestellung. Der Versand erfolgt nicht direkt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, voraussichtlich ab Mitte Mai. Ein Kindertrikot kostet 50 Euro, ein Erwachsenentrikot 60 Euro.