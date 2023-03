VfL Bochum: Viele Schalke-Fans im Stadion? Das sagt Kaenzig

Bochum. Schalke 04 hofft auf ein Heimspiel im Bochumer Stadion. Der VfL will genau das verhindern – mit klarem Regeln und einem Appell an eigene Fans.

Das Ruhrstadion ist seit Wochen ausverkauft: DerVfL Bochum empfängt in der Bundesliga Schalke 04. Kaum ein Klub bringt regelmäßig so viele Gästefans mit zu Auswärtsspielen wie Schalke. Auch in Bochum? „Ich freue mich auf ein Heimspiel in Bochum“, hatte Schalke-Keeper Ralf Fährmann vergangene Woche nach dem Sieg über Stuttgart gesagt. Der VfL will genau das verhindern.

„Die Spielregeln sind klar“, sagt Ilja Kaenzig, Sprecher der VfL-Geschäftsführung auf Anfrage unserer Redaktion. „Wer als Schalke-Fan erkennbar ist, dem wird der Zutritt zu einem Patz im Heimbereich verwehrt.“ In seinen Allgemeinen Ticket-Geschäftsbedingungen hat der VfL Bochum diesen Bereich genau definiert: Es geht natürlich um die Osttribüne (Blöcke N2 bis Q), aber auch um die komplette Südtribüne (A bis D) und den östlichen Teil der Haupttribüne (N1, M und N1).

Schalke 04: 14.000 Anfragen für das Auswärtsspiel beim VfL Bochum

Insgesamt 14.000 Anfragen hatte der FC Schalke für das Auswärtsspiel in Bochum bekommen. Der Gästeblock im Ruhrstadion ist einer der kleinsten der Liga, 2700 Tickets konnte Schalke nur verteilen. Vor allem im Internet suchen viele Schalker nach Wegen, trotzdem ins Stadion zu kommen. Kaenzig appelliert deshalb auch an alle VfL-Fans: „Verhindern können es im Vorfeld nur die Ticketinhaber, die die Karten weitergeben. Ein Schalke-Fan mit Zugang zum Bochumer Bereich hat das Ticket ja auch von einem Bochumer bekommen. Das müsste mittlerweile jedem klar sein.“

Nordkurve in deiner Stadt: 2007 reiste Schalke als Tabellenführer nach Bochum, komplett in weiß – auch die damalige Vereinsführung. Hier im Foto Petra Müller, Sabine Peters und Peter Peters, Geschäftsführer Schalke 04, Margit Tönnies und Clemens Tönnies, Vorsitzender des Aufsichtsrates. Foto: firo

Schon einmal waren die Schalker auf den Rängen des Ruhrstadions gefühlt in der Überzahl: Im April 2007 reisten S04-Fans, -Mannschaft und -Vereinsführung geschlossen in weißen T-Shirts an, mit dem Aufdruck: „Nordkurve in deiner Stadt.“ Der VfL gewann 2:1 gegen den damaligen Tabellenführer, die Punkte fehlten Schalke am Ende zur Meisterschaft.

Nicht nur tabellarisch ist die Situation im Jahr 2023 eine andere als 2007: Rund 18.000 Tickets im Ruhrstadion sind schon mit Bochumer Dauerkarten belegt, die übrigen Heimkarten waren im Mitglieder-Vorverkauf nach wenigen Minuten vergriffen.

