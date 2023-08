VfL Bochum VfL Bochum: Was Stöger beim BVB-Spiel ein bisschen ärgerte

Bochum Der VfL Bochum kann aus dem 1:1 gegen den BVB Selbstvertrauen ziehen. Torschütze Kevin Stöger war nach dem Spiel aber nicht ganz zufrieden.

Möglicherweise ist es für den VfL ja ein gutes Omen, dass Kevin Stöger das erste Bochumer Tor dieser Bundesliga-Spielzeit erzielt hat. Auch in der Vorsaison war dem Österreicher das gelungen, die Partie gegen Mainz 05 endete damals nach seinem Ausgleich per Traumtor zwar 1:2, doch im vergangenen Mai feierte der Revierklub den Klassenerhalt. Im ersten Heimspiel der neuen Saison traf Stöger im Ruhrstadion gegen Borussia Dortmund nun mit einem sehenswerten Schuss zur Führung. Nach dem 1:1 (1:0) war der 30-Jährige aber nicht ganz zufrieden. „Mich ärgert ein bisschen, dass mein zweiter Schuss nicht reingegangen ist“, haderte Stöger. „Da hat man aber gesehen, was Gregor Kobel für ein Weltklasse-Torwart ist.“