VfL Bochum: Zwei Wechsel wird es geben in Nürnberg

Zeitgleich mit dem Schlusspfiff wurde es doch einmal kurz ein wenig lauter im sonst so bedrückend ruhigen Ruhrstadion. Viele der wenigen Beobachter, also Vereinsdelegierte, Ersatzspieler, das Team um das Team des VfL Bochum und vielleicht auch ein paar Ordner, ließen einen gemeinsamen Laut der Erleichterung durchs Rund klingen.

Kiel hatte in der Nachspielzeit seine letzte Chance zum 2:2 vergeben, Bochum feierte einen 2:1-Sieg und ist dem Klassenerhalt nun deutlich näher als noch vor knapp zwei Wochen, vor dem Re-Start. Als Tabellenzehnter, der besten Platzierung in der gesamten Saison, reist der VfL zum Spiel beim Fünfzehnten 1. FC Nürnberg am Samstag (13 Uhr/Sky).

Reis und Schindzielorz fordern in Nürnberg erneut höchste Konzentration

Nach dem ersten Aufatmen am Mittwochabend hatte Trainer Thomas Reis den gedanklichen Hebel längst umgelegt am Tag darauf. „Wir dürfen jetzt keinen Schritt weniger machen. Wir haben uns ein gutes Polster erarbeitet, aber wir sind noch nicht gerettet. Das muss in die Köpfe rein“, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Ähnlich sieht es Sebastian Schindzielorz: „Die Art und Weise, wie wir seit dem Re-Start aufgetreten sind und gepunktet haben, ist erfreulich. Auf diesem Weg müssen wir weitermachen. Die nächsten Spiele werden nicht einfacher.“

Stolz ist Thomas Reis aber auch, auf die Leistung seiner Mannschaft seit der Corona-Pause, auf sieben Punkte aus drei Spielen. Auch wenn Kiel in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft gewesen sei, habe jeder „gefightet“ – und nach dem Wechsel zeigte der VfL neben Stabilität auch fußballerische Klasse, vor allem bei den blitzsauberen Toren, wie Reis und Schindzielorz hervorhoben. Beides Mal war Robert Zulj beteiligt, der mit seinen maßgeschneiderten Pässen in die Schnittstellen ein Gewinn für den VfL ist nach der Corona-Pause.

Robert Zulj zeigte gegen Kiel wieder eine starke Leistung, war an beiden Treffern maßgeblich beteiligt. Foto: Lars Baron / Getty Images

Defensive Stabilität ist ein wesentlicher Faktor für den Aufwärtsschwung

Sechs Spiele hat der VfL nun in Reihe nicht verloren. Die defensive Stabilität ist ein entscheidender Faktor, daran hat Bochum schon in der Winterpause viel gearbeitet. Gegen Kiel überzeugten erneut die defensiven Schlüsselspieler der vergangenen Wochen. Torwart Manuel Riemann, der „uns im ersten Durchgang sehr geholfen hat“, so Trainer Reis. Die Innenverteidiger Maxim Leitsch und Vasileios Lampropoulos waren zur Stelle, wenn die schnellen Kieler durch rückten. Und Linksverteidiger Danilo Soares war, ist und bleibt in dieser Form einer der besten auf seiner Position in Liga zwei. Von einem Abspulen eines Pflichtprogramms angesichts des nahenden Abschiedes im Sommer ist nichts zu sehen.

Lampropoulos und Leitsch bilden ein starkes Innenverteidiger-Duo

In der Hinrunde agierte die Innenverteidigung mit Saulo Decarli und Simon Lorenz, der es bisher nicht in den Kader geschafft hat in der Corona-Zeit, oder Armel Bella-Kotchap oft zu unsicher. Lampropolulos strahlt mehr Souveränität aus, Schwächen im Aufbauspiel sind da zu verzeihen. Leitsch sorgt für das Tempo, Kopfballstärke, ihm gehört bereits die Gegenwart – und die Zukunft erst Recht. Wenn er sich weiter entwickelt wie bisher, dürfte er eines Tages den Sprung nach ganz oben schaffen. In der nächsten Saison ist er noch beim VfL fest eingeplant, sein Vertrag geht bis 2022.

Lampropoulos’ Leihe (La Coruna/Spanien) endet im Juni, eine Weiterverpflichtung ist zumindest denkbar, ebenso wie bei Außenstürmer Jordi Osei-Tutu. Stand jetzt ist alles offen, „wir stehen in ständigen Gesprächen mit allen Beteiligten“, sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.

Anthony Jung von Bröndby IF bleibt ein Wunschkandidat

Für Soares muss der Klub einen Ersatz finden, keine leichte Aufgabe angesichts der finanziellen Einbußen durch die Corona-Krise. Anthony Jung von Bröndby IF Kopenhagen war im Winter kurz vor dem Absprung nach Bochum, der Wechsel scheiterte an der zu höhen Ablösesumme, die die Dänen forderten. Jungs Vertrag läuft bei Bröndby noch ein weiteres Jahr. Fraglich, aber auch nicht ausgeschlossen, dass ein Deal zustande kommt. Sportlich bleibt Jung, der einst für Ingolstadt spielte und mit 28 Jahren gerne noch einmal in Deutschland spielen will, ein Wunschkandidat.

Für Gamboa könnte Celozzi spielen in Nürnberg – oder Bella-Kotchap

Cristian Gamboa, der Rechtsverteidiger, ist indes noch ein Jahr gebunden, hier stellt sich nun ein einmaliges, gleichwohl akutes Problem. Gamboa ist in Nürnberg gesperrt nach seiner fünften Gelben Karte. Stefano Celozzi, Jordi Osei-Tutu, Armel Bella-Kotchap oder auch Simon Lorenz sind die Kandidaten. „Stefano Celozzi hat gut trainiert. Es kann sein, dass er spielt“, sagt Reis. Kann aber auch nicht sein. Sicher ist, dass Osei-Tutu offensiv überzeugt und defensiv Probleme hat. Also auf dem offensiven Flügel bleibt, zumal ja Danny Blum und Simon Zoller ausfallen. Tom Weilandt hat sich noch nicht nach vorne gedrängt.

Mit Janelt ist in Nürnberg wieder von Beginn an zu rechnen

Kam und war sofort drin im Spiel: Vitaly Janelt. Foto: Ralf Ibing / Ralf Ibing /firo Sportphoto/POOL

Anders als Vitaly Janelt, der im Zentrum gleich nach seiner Einwechslung nach der Pause für mehr Stabilität und Aggressivität sorgte. „Er hat sich gleich richtig gut eingefügt“, lobte Trainer Reis den 21-Jährigen, von dessen enormen Potenzial er grundsätzlich überzeugt ist. Gut möglich, dass er auch in Nürnberg den Platz des diesmal enttäuschenden Robert Tesche einnimmt. Es ist ja auch eine Frage der Kraft bei drei Partien binnen sieben Tagen samt zwei längerer Busreisen. Reis sagt: „Das Wichtigste ist, dass wir den Abstand zu den Abstiegsrängen halten oder sogar ausbauen.“