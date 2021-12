VfL Bochums Pantovic: Bis 18. Dezember Tor des Monats wählen

Bochum. Noch bis zum 18. Dezember kann das Tor des Monats November gewählt werden: Dabei ist Milos Pantovic vom VfL Bochum mit seinem Distanztreffer.

Es war abzusehen, dass er dabei ist: Wenn es um die Nominierungen für das Tor des Monats geht, war an Milos Pantovic vom VfL Bochum einfach kein Vorbeikommen. Gleich zweimal hätte der Stürmer der Bochumer die Nominierung in jenem Monat verdient gehabt, für sein jüngstes Tor aus 45 Metern gegen den SC Freiburg und zuvor für den 66-Meter-Distanzkracher gegen die TSG Hoffenheim. Jüngst hat die ARD-Sportschau die fünf Tore des Monats November zur Wahl gestellt. Gewählt werden kann noch bis zum 18. Dezember.

Die Konkurrenz ist hart

Tor 1) Da wäre zunächst der Fallrückzieher von Robert Lewandowski. Der Bayern-Stürmer hatte sein Team akrobatisch in der ersten Hälfte bei Dynamo Kiew in Führung gebracht, am Ende holten die Bayern durch den 2:1-Erfolg den Gruppensieg in der Champions League.

Tor 2) In der Drittliga-Partie gegen Waldhof Mannheim traf Vincent Vermeij, ehemals Spieler des MSV Duisburg, zum wichtigen 2:1 von der Mittellinie.

Tor 3) Holstein Kiel feierte jüngst einen 2:1-Derbysieg gegen Werder Bremen. Dabei erzielte Kiels Joshua Mees ein artistisches Tor zum 1:0. Er lag dabei im Strafraum seitlich in der Luft.

Tor 4) Mit 5:2 hatte der FC Schalke 04 den SV Sandhauen besiegt. Ein Tor ragte aber dennoch heraus: Marius Bülter erzielte das 4:2. Per Hacke vollendete der 28-Jährige in der 76. Minute eine Hereingabe von Reinhold Ranftl ins lange Eck. Neben dem Treffer freute sich Bülter darüber, dass ihm dieses Kunststück direkt vor der Nordkurve gelungen war. „Ein überragendes Gefühl“, gab der Doppeltorschütze, der auch zum 2:1 getroffen hatte, zu Protokoll.

Tor 5) Nun also endlich Milos Pantovic. Zur Wahl steht sein Treffer gegen die TSG Hoffenheim vom 6. November. Mit der letzten Aktion des Spiels versenkte der eingewechselte Pantovic in der Nachspielzeit den Ball aus der eigenen Hälfte im Kasten der Hoffenheimer und setzte den spektakulären Schlusspunkt beim 2:0 seines VfL. Entfernung zum Tor beim Schuss: ca. 66 Meter. „Wir sind froh, dass er im Moment ein Zauberfüßchen hat, dass er die Situation gut erkennt“, sagte Trainer Thomas Reis. „Es ist ein toller Spieler.“

Keine Frage, auch der Treffer gegen Freiburg aus ca. 45 Metern hätte die Nominierung verdient gehabt. Gewählt werden kann bis zum 18. Dezember (19 Uhr) unter Sportschau - Tor des Monats November 2021 (Gold)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: VfL Bochum