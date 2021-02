VfL Bochums Trainer Reis: "Das ist unser primäres Ziel"

Bochum. Der VfL Bochum bleibt weiter ein heißer Anwärter auf den Aufstieg in die Bundesliga. Wir haben nach dem Sieg gegen Braunschweig Stimmen gesammelt

Von einem „seriösen Spiel“ war oft die Rede nach dem verdienten 2:0-Sieg des VfL Bochum gegen Eintracht Braunschweig. Die Verteidiger Armel Bella-Kotchap und Danilo Soares erzielten die Treffer, Robert Zulj bereitete wie schon beim 2:1 in Osnabrück erneut beide Tore vor, und Manuel Riemann parierte wieder einmal einen Elfmeter. Bochum bleibt Tabellenzweiter und vor dem Gastspiel in Aue damit auf Aufstiegskurs. Die Stimmen zum Spiel.

Trainer Thomas Reis: „Wir sind glücklich, drei Punkte geholt zu haben. Wir sind gut ins Spiel reingekommen und gehen verdient in Führung. Dann haben wir uns das Spiel vom Gegner etwas aufzwingen lassen, haben ein bisschen unruhig gespielt, durch Fouls ist Braunschweig zu einigen Standards gekommen. Vor dem Elfmeter versucht Stürmer Simon Zoller zu verteidigen, das ist leider in die Hose gegangen. Manu (Manuel Riemann, die Red.) hat den Ball zum Glück gehalten. Dann trifft Manu eine unglückliche Entscheidung, aber der Gegner verpasst den Ausgleich. Wir haben versucht Fußball zu spielen, das war auf dem Platz natürlich unheimlich schwer. Wir wollten unser Spiel den Platzverhältnissen nach der Pause angleichen, die Bälle mehr hinter die Kette spielen, weil der Ball sehr gebremst wurde und nicht so schnell ins Aus ging. Das hat die Mannschaft offensiv gut umgesetzt. Defensiv haben wir manchmal nicht so sauber geklärt, sind viel Risiko eingegangen statt den ersten Ball zu klären. Letztlich aber waren wir in der zweiten Halbzeit dominant und hatten drei hundertprozentige Chancen durch Robert Zulj und Silvere Ganvoula. Da hätten wir das Spiel eher entscheiden können. Aber die Mannschaft hat es gut verteidigt. Im Moment sind wir so weit, dass wir solche Spiele auch gewinnen. Wir haben 42 Punkte, damit können wir heute sehr zufrieden sein.“

Aufstieg? VfL Bochums Trainer Reis betont: "Wir schauen nur auf uns"

(auf die Frage nach dem großen Ziel): „Wir wollen von Spiel zu Spiel schauen. Wir haben heute wieder gesehen wie schwer es ist, sich oben zu behaupten. Wenn wir solche Spiele gewinnen, können wir auch lange oben stehen. Wir haben das heute seriös runtergespielt. Wir nehmen den Sieg mit, den hat sich die Mannschaft absolut verdient.“

(auf die Frage, wer zu den Aufstiegskonkurrenten gehört): „Wir schauen nur auf uns, müssen weiter Punkte sammeln. Wenn wir weiter dreifach punkten, halten wir den Abstand bei. Das ist unser primäres Ziel.“

Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport: „Wir sind gut ins Spiel gekommen durch den Standardtreffer, das hat uns auch in den letzten Wochen ausgezeichnet. Robert Zulj bringt die Bälle sehr gut, das ist ein Qualitätsmerkmal. Es gab dann eine Phase, in der wir sehr unruhig gespielt haben, wobei es auf dem Platz heute natürlich auch sehr schwer war. Das Spiel hätte kippen können, der gehaltene Elfmeter von Manu war eine Schlüsselszene. Trotzdem war es ein verdienter Sieg. Wir haben nach hinten heraus ordentlich gespielt, haben keine Riesenchancen mehr zugelassen und hatten selbst noch einige Möglichkeiten, um das Spiel freundlicher zu gestalten.“

VfL Bochum: Torwart Manuel Riemann erhält Sonderlob von seinen Kollegen

Robert Tesche, Mittelfeldspieler: „Es war ein verdienter Sieg, er hätte auch ein bisschen höher ausfallen können. Wir haben aber in der ersten Halbzeit Glück gehabt, dass Manu den Elfmeter gehalten hat, Glückwunsch an Manu! In der zweiten Halbzeit hatten wir noch die eine oder andere Chance, das dritte Tor zu machen. Normalerweise wird das hinten heraus bestraft, aber wir haben nichts mehr zugelassen.“

Bochums Kapitän Anthony Losilla im Kampf um den Ball. Foto: Udo Kreikenbohm/FUNKE Foto Services

Anthony Losilla, Kapitän: „Es war ein sehr seröses Spiel von uns. Wir hatten fast alles unter Kontrolle, bis auf den Elfmeter. Aber wir haben ja Manu im Tor, den hat er wieder überragend gehalten. Nach dem 2:0 haben wir seriös gespielt und hatten noch einige Chancen. Es war kein spektakuläres Spiel, aber es hat gereicht, um verdient drei Punkte zu holen. Wir haben jetzt am Freitag wieder ein schweres Spiel in Aue vor der Brust. Aber wir können auch da punkten.“

VfL Bochums Bockhorn spricht von "ungefährdetem Sieg"

Gerrit Holtmann, Flügelstürmer: „Wir sind früh in Führung gegangen, hatten dann eine kleine Schwächephase. In der zweiten Halbzeit haben wir wenig zugelassen und hatten noch Chancen, das dritte und vierte Tor zu machen. Jetzt gilt der volle Fokus dem Spiel in Aue.“

Bochums Herbert Bockhorn. Foto: Funke Foto Services

Herbert Bockhorn. Flügelstürmer: „Wir sind gut gestartet. Dann haben wir ein bisschen nachgelassen. Den Elfmeter hält Manu Riemann super und lenkt das Spiel damit auch wieder in die richtige Richtung. Nach dem 2:0 sah es sehr stabil aus. Der Platz war nicht so gut bespielbar, deshalb mussten wir eine andere Spielweise wählen, die ganz gut geklappt hat. Wir hätten noch Tore draufsetzen können oder müssen. Aber am Ende war es ein ungefährdeter Sieg.“